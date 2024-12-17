Amasya'da Öğrencilere Yerli Malı Haftası'nda TUSAŞ Tanıtımı

Amasya'da Yerli Malı Haftası'nda TUSAŞ Tanıtımı

Amasya'da ilkokul öğrencilerine Yerli Malı Haftası dolayısıyla, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen araçların maketleri tanıtıldı.

TUSAŞ'ın Geliştirdiği Araçlar Öğrencilerle Buluştu

Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu öğretmenleri, Yerli Malı Haftası kapsamında TUSAŞ'tan KAAN, HÜRJET, ATAK, HÜRKUŞ, GÖKBEY ve AKSUNGUR gibi önemli araçların maketlerini talep etti.

TUSAŞ tarafından gönderilen maketler, okulun girişine yerleştirildi ve öğrenciler tarafından diğer arkadaşlarına tanıtıldı.

Farklı Bir Etkinlik İçin Hazırlıklar Yapıldı

Okul müdürü Selami Nabi Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yerli Malı Haftası'nda farklı bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını ifade etti. Öğrencilere savunma sanayisinin nasıl geliştiğini göstermek istediklerini belirten Erdoğan, "Yerli Malı Haftası'nda sadece elma, portakal ve diğer meyveleri tanıtmak istemedik. Özellikle savunma sanayimizdeki ilerlemeleri vurgulamak istedik," dedi.

Öğretmenlerden Turgut Öztürk ise milli savunma sanayisine ait model uçaklarla öğrencilere milli bilinç kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Etkinlik sırasında, 7 yaşındaki öğrenci Cihan Suşehirli, programda HÜRJET'i tanıttığını ifade etti.

Amasya'da ilkokul öğrencilerine Yerli Malı Haftası dolayısıyla, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) geliştirdiği araçlar tanıtıldı. TUSAŞ tarafından gönderilen ve okulun girişine konulan araçların maketleri, görevlendirilen öğrenciler tarafından arkadaşlarına tanıtıldı.

Amasya'da ilkokul öğrencilerine Yerli Malı Haftası dolayısıyla, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) geliştirdiği araçlar tanıtıldı. TUSAŞ tarafından gönderilen ve okulun girişine konulan araçların maketleri, görevlendirilen öğrenciler tarafından arkadaşlarına tanıtıldı.