TTK Kozlu'da 5. Kartiye Yeni Pano İçin Şükür ve Kurban Töreni

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde, 5. Kartiye sahasında yeni açılan pano üretim ayağının hizmete girmesi nedeniyle şükür ve kurban töreni düzenlendi.

Tören ve Dualar

Gerçekleştirilen törende okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duaların ardından, kazasız üretim dileğiyle kurban kesimi gerçekleştirildi. Tören sırasında bugüne kadar hayatını kaybetmiş tüm vatan ve maden şehitleri için de dualar edildi.

Törene Katılanlar

Maden ocağı önünde düzenlenen törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Kozlu Müessese Müdürü Yusuf Aydın, TTK genel müdür yardımcıları, müessese yöneticileri, sendika yetkilileri ile maden işçileri katıldı.

Yeni pano üretim ayağının açılışı, madencilik faaliyetlerinde güvenlik ve üretim sürekliliği vurgusuyla gerçekleştirildi.

5. KARTİYE'DE YENİ AÇILAN PANO ÜRETİM AYAĞI İÇİN KAZASIZ ÜRETİM DİLEĞİYLE HAYVAN KESİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.