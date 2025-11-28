Antalya Serik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Serik Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde saat 08.30'da otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü H.T. ve yolcu F.E.K. yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:55
Kaza Detayları

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 07 YRU 04 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 07 BGU 326 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü H.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan F.E.K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tanık Görüşü

Kazaya şahit olan ve aynı yerde daha önce kendisinin de kaza yaptığını belirten Ahmet Yalçın, "Buraya kesinlikle sinyalizasyon şart. Daha önce ben de burada kaza yaptım. Görünce elim ayağım titredi" dedi.

