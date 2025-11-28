Antalya Serik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 07 YRU 04 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 07 BGU 326 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü H.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan F.E.K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tanık Görüşü

Kazaya şahit olan ve aynı yerde daha önce kendisinin de kaza yaptığını belirten Ahmet Yalçın, "Buraya kesinlikle sinyalizasyon şart. Daha önce ben de burada kaza yaptım. Görünce elim ayağım titredi" dedi.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞIM KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.