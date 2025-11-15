Antalya Serik'te Traktör Devrildi: 61 Yaşındaki Sürücü Yaşamını Yitirdi

Serik'te traktör kazası: 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, evine dönerken traktörünün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve yer

Kaza, saat 12.00 sıralarında Serik ilçesi Akçapınar Mahallesi Uçansu Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köylülere dağıtılan orman istihkakını aldıktan sonra evine dönmek üzere yola çıkan Ramazan Selvi (61), 07 YFP 09 plakalı traktörüyle seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybederek traktörü devirdi.

Olay yerindeki müdahale ve inceleme

Devrilen traktörün altında kalan Selvi ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Selvi’nin, sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Selvi’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

