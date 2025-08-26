Antalyaspor Dario Saric’i 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric'i kadrosuna kattı.
Kulüp Açıklaması
Kulübün açıklamasında, "Antalyasporumuz, İtalya'nın Palermo takımından Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza yeniden aramıza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
