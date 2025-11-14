Antep Lahmacunu AB'den PGI Tesciliyle Geleneksel Tarifine Uygun Pişirildi

Gaziantep Ticaret Borsası’nın girişimleriyle Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret (PGI) tescili alan Antep lahmacunu, düzenlenen etkinlikte tescilde belirtilen geleneksel tarif, malzeme oranı ve pişirme yöntemine göre yeniden pişirildi.

Etkinlikte uygulamalı üretim

Yüzyıllardır Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Antep lahmacununun aslına uygun üretim süreci, Gaziantep’in gastronomi mirasının uluslararası alanda tescillenen değerlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Taş fırında pişirme süreci, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından düzenlenen etkinlikte uygulamalı olarak izlenebildi.

Etkinlikte Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, Antep lahmacununun tescilde tanımlanan özgün üretim kriterlerine uygun olarak taş fırında pişirilme sürecini inceledi. Uygulamada; zırhla kıyılmış kuzu eti, sarımsak, taze biber, domates, maydanoz ve baharatlardan oluşan geleneksel iç harcın soğansız hazırlanması ve taş fırında pişirilme aşamaları gösterildi.

Katılımcılar, AB tescilinde kayıt altına alınan bu üretim yönteminin Gaziantep’in gastronomi kimliğini korumadaki önemine dikkat çekti.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun açıklaması

"Gaziantep’in lezzet yolculuğunu Türkiye sınırlarının dışına, dünyanın en büyük coğrafyalarından biri olan Avrupa Birliği’ne taşımış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 10 yıl önce başladığımız lezzet yolculuğunda attığımız tohumlar bugün meyvesini vermeye başladı. Bu bizim için gerçekten duygusal bir an. Artık Avrupa’da herhangi bir yerde kimse ’Gaziantep lahmacunu’ ismini yazamayacak. Yazarsa bizim standartlarımıza göre üretim yapmadan bunu kullanamayacak ve bizden izin almak zorunda kalacak. Gaziantep, gastronomi alanında dünyada önde gelen şehirlerden biri. Dünyadaki ilk dokuz şehir arasında yer alıyor. Bu başarımızı lahmacunla da taçlandırmış olduk. Biz 2013 yılında bu işe başladığımızda Gaziantep’te sadece 5 tescilli ürün vardı. 2013 ile 2018 yılları arasında yalnızca Gaziantep Ticaret Borsası olarak 20’ye yakın ürüne tescil kazandırdık. Bu süreçte büyük bir emek ve çaba harcandı. Bu başarıda çalışan arkadaşlarımızın, özellikle de genel sekreterimizin büyük payı var. Gaziantep Ticaret Borsası olarak bizler, meclis üyelerimizle birlikte bir vizyon ortaya koyduk ve bugün o vizyonun güzel sonuçlarını alıyoruz" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'nın vurgusu

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, AB tescilinin yalnızca bir gastronomi başarısı olmadığını, aynı zamanda Gaziantep’in kültürel mirasının dünyaya tanıtılması anlamına geldiğini vurguladı. Akıncı, "Gastronomi şehrimize hayırlı olsun. Antep lahmacununun elbette kendine özgü özellikleri var. Önce ulusal coğrafi işaretini aldık, ardından yaklaşık üç yıl süren çalışmalar sonucunda Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini de elde ettik. Böylece bu lezzet, Avrupa Birliği tarafından da tescillenmiş ve dünyaya kanıtlanmış oldu. Gazi şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

