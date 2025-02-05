AP Milletvekili Boylan: AB Liderleri Trump'ın Gazze Planına Karşı Çıkmalı

AP Milletvekili Boylan'dan Trump'a Tepki

Avrupa Parlamentosu (AP) Filistin ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Lynn Boylan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve bölgede yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıkmaya çağırdı. Boylan, AP'nin Sol Grubu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'deki yaklaşık 1,8 milyon Filistinliyi Ürdün ve Mısır'a sürülmeleri önerisine sert tepki gösterdi.

AB Liderlerine Açık Çağrı

Boylan, AB liderlerine seslenerek, bu planın etnik temizleme olarak nitelendirilebileceğini vurguladı. "AB liderleri, Gazze'nin etnik olarak temizlenmesine yönelik her türlü girişimin ağır sonuçları olacağını, yüksek sesle ve net bir şekilde dile getirmelidir," dedi.

Trump'ın Gazze Planı

Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve bölgedeki patlayıcılar ile silahların temizlenmesinden sorumlu olacağını ifade etti. Gazze'nin tamamen yıkıldığını belirten Trump, oradaki Filistinlilerin komşu ülkelere yönelmelerinin daha iyi bir seçenek olduğunu öne sürdü.

Trump'ın Kafasında Ne Var?

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bölgedeki bürokratik ve politik tartışmaları tetikledi.