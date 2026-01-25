Ara Tatil, Çocukların Sosyal Gelişimini Destekliyor — Uzm. Psikolog Turan

SANKO Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Psikoloğu Gizem Başkılıç Turan, ara tatilin çocukların sosyal gelişimini desteklemek için değerli bir zaman dilimi sunduğunu söyledi. Turan’ın ifadesiyle: "Ara tatil, çocukların sosyal gelişimini desteklemek için değerli".

Ara Tatilin Rolü

Uzm. Psikolog Turan, ara tatillerin çocuklara akademik baskıdan uzaklaşma ve sosyal-duygusal yönlerine odaklanma fırsatı sunduğunu belirtti: "Ara tatil dönemleri, çocukların akademik baskıdan uzaklaşarak sosyal ve duygusal gelişimlerine odaklanabilmeleri için önemli bir fırsattır". Bu süreçte yürütülen sosyal beceri çalışmalarının kazanımlarının daha kalıcı hale geldiğini vurguladı.

Sosyal Becerilerin Kapsamı

Turan, sosyal becerilerin tanımını şöyle aktardı: "Sosyal beceriler; bireyin içinde bulunduğu sosyal çevrede kendini ifade edebilmesini, başkalarıyla etkileşim kurabilmesini ve ilişkilerini sürdürebilmesini sağlayan öğrenilmiş yaşam becerileridir". Bu beceriler; duyguları tanıma ve ifade etme, karşılıklı iletişim kurma, iş birliği yapabilme, kurallara uyum sağlama ve sosyal sorunlara çözüm üretebilme gibi alanları kapsıyor.

Uzm. Psikolog Turan, sosyal becerilerin çocukluk döneminde sağlıklı gelişmesinin yalnızca bugünkü uyumu etkilemediğini, aynı zamanda ilerleyen yıllardaki psikolojik ve sosyal işlevselliği doğrudan etkilediğini belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Sosyal becerilerin sağlıklı biçimde gelişmesi çocukların kendilerini daha iyi tanımalarını, duygularını düzenleyebilmelerini ve sosyal ilişkilerde daha esnek davranabilmelerini destekler. Bu süreçte, çocukların karşısındaki kişilerin duygu ve düşüncelerini fark edebilme kapasitesi (Zihin kuramı) sosyal uyum açısından destekleyici bir role sahiptir. Çocuklara yönelik psikolojik destek ve gelişim çalışmalarında sosyal beceriler odak noktasıdır. Hastanemizde çocukların yaşına, gelişim düzeyine ve bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılmış sosyal beceri geliştirme programları uygulanmaktadır. Değerlendirme sürecinde kullanılan ölçek ve testler çocukların sosyal beceri, duygusal farkındalık ve problem çözme alanlarına ilişkin güvenilir bilgiler sunmaktadır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çocuklara sosyal beceri geliştirme çalışmaları planlanmakta ve daha sağlıklı ilişkiler kurmaları hedeflenmektedir."

Uygulanan Yöntemler

Turan, çalışmaların çocukların ilgisini çekecek şekilde çeşitlendirildiğini ifade etti. Uzm. Psikolog Turan’ın açıklamasıyla: "Duygu tanıma ve duygu düzenlemeye yönelik materyaller, çocukların kendi duygularını ayırt edebilmesini ve uygun biçimde ifade edebilmesini desteklemektedir. Hikâye temelli sosyal durum çalışmaları, günlük yaşamda karşılaşılabilecek sosyal senaryoları ele alma imkânı sunarken; rol oynama ve oyun temelli etkinlikler çocukların farklı sosyal davranışları deneyimlemelerine fırsat tanımaktadır. Görsel destekli çalışmalar ise kazanılan becerilerin günlük yaşama aktarılmasını kolaylaştırmaktadır."

Sonuç olarak, Uzm. Psikolog Turan ara tatilin, doğru yapılandırılmış sosyal beceri programlarıyla birleştiğinde çocukların duygusal farkındalık ve sosyal uyumlarını güçlendiren önemli bir dönem olduğunu vurguluyor.

