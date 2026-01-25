Söke'de Mobil Tahsilat Aracı Mahallelere Geliyor

Söke Belediyesi'nin mobil tahsilat aracı, 26-30 Ocak tarihlerinde merkez ve dış mahallelerde ödeme hizmeti verecek; vatandaşlar araçtan belirlenen günlerde faydalanabilecek.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:54
Söke'de Mobil Tahsilat Aracı Mahallelere Geri Dönüyor

Vatandaşlara vezneye gitmeden ödeme imkânı

Söke Belediyesi’ne ait mobil tahsilat aracı, vatandaşların belediyeye olan ödemelerini kolaylıkla yapabilmesi amacıyla yeniden mahallelere çıkıyor. Uygulama, merkez ve dış mahalleleri kapsayacak şekilde belirlenen gün ve noktalarda hizmet verecek.

Hizmetin amacı, vatandaşların belediye veznelerine gitmeden ödemelerini tamamlamasını sağlamak; özellikle merkezden uzak mahallelerde yaşayanların işlemlerini daha kısa sürede sonuçlandırmasına imkan tanımaktır.

Hizmet Takvimi

26 Ocak Pazartesi: Akçakonak ve Gölbent mahalleleri

27 Ocak Salı: Sanayi Sitesi

28 Ocak Çarşamba: Pazaryeri

29 Ocak Perşembe: Yenidoğan Mahallesi

30 Ocak Cuma: Yuvaca ve Atburgazı mahalleleri

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, mobil tahsilat aracının belirlenen program dahilinde hizmet vermeye devam edeceğini belirterek, vatandaşların duyurulan gün ve saatlerde araçtan faydalanabileceğini söyledi.

