Araç alıp satan bunu yaparsa kabusu yaşayacak! Sıfır araç alanlar dikkat

Yargıtay’dan emsal karar! Sıfır araç alıp iki kez satan vatandaşların yaşadıkları mahkemeye konu olurken, tüm araç sahiplerini ilgilendirecek bir karar verildi!

Sıfır araç alıp iki kez aynı arızayı yaşayan bir vatandaş, bayi ile yaşadıklarını mahkemeye taşıdı. Yargıtay’a kadar giden kararda, sıfır kilometre bir aracın, motor değişimi gerektirecek kadar ayıp olması sebebiyle aracın direkt değiştirilmesi gerektiğine karar verdi. Yani, Yargıtay, sıfır aracın motorunun değiştirileceği kadar arızalı olmasının kabul edilebilir olmadığına hükmetti!





İstanbul’da yaşayan ve 2016 yılında 193 bin 493 euro bedelle sıfır ara.ç satın alan vatandaş, 10 ay sonra otomobilinin arızalanması sonucu bayiye ulaştı. Araç, arızalandığı yerden çekici yardımıyla satın alınan bayiye götürüldü. Bayiden gelen değerlendirmede aracın motorunun değiştirilmesi gerektiği sonucuna cardı. Araç sahibi, bayi ile anlaşarak 13 bin 300 euro farkla aracını sıfırıyla takas etti. Ancak araç, aynı arızayı 2 yıl sonra tekrarladı. Tekrar yetkili bayiye başvuran vatandaş, otomobilin yine motorunun değiştirilmesi gerektiği yanıtını aldı.

Motor değişimini onaylamayan araç sahibi, aracın imalat kaynaklı gizli hasarlı olduğunu öne sürerek dava açtı. Aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep eden vatandaş, mahkemenin kararıyla sonunda dertlerinden kurtuldu. Yargıtay’a kadar giden davada hakim, sıfır kilometre bir aracın motor değişimi gerektirecek kadar ayıp olması nedeniyle aracın değiştirilmesine hükmetti.

Emsal karar Yargıtay’dan geldi!

Dava edilen bayi, ilk derece mahkemenin kararını bir üst mahkemeye yani istinafa taşıdı. İstinaf ise yine tüketiciyi haklı buldu. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi’nin incelediği karar, emsal niteliğinde bir ilke imza attı. Daire, ayıplı olduğu anlaşılan malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini hükmetti.