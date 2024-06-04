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Araç sahiplerine az önce duyuruldu! Araç muayenelerinde şaşırtan değişiklik

Araç sahiplerinin ve sürücülerin dikkatine! TÜVTÜRK, araç muayenelerine yönelik bir karar aldığını duyurdu! Tüm araç sahiplerini ilgilendiren yeni karar bildirilirken, araç muayenelerine yönelik tüm değişiklikler açıklandı. Peki yeni karar kapsamında sürücülerin nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Yayın Tarihi: 04.06.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 21:22
Araç sahiplerine az önce duyuruldu! Araç muayenelerinde şaşırtan değişiklik

Her yıl yaptırılması zorunlu olan araç muayenelerine yönelik yeni bir karar daha alındı. Alınan karar kapsamında TÜVTÜRK, yeni detayları duyurarak araç sahiplerini bilgilendirdi. Aktardığı bilgilerde TÜVTÜRK, araç muayenelerinde artık randevu alınması gerektiği gibi önemli detayları açıkladı. İşte TÜVTÜRK araç muayene şartları ve güncellenen detaylar… 

TÜVTÜRK, araç sahipleri için araç muayenesi konusunda yeni bir karar aldı. Alınan karar kapsamında artık tüm araç sahiplerinin araç muayenesi için randevu alması gerekeceği duyuruldu. Yani artık araç sahipleri direkt gidip muayene yaptıramayacak, önce randevu almak zorunda kalacak. Söz konusu düzenleme ile birlikte muayene işlemlerinin daha sistemli ve düzenli bir şekilde yürütülecek. Aracını muayene ettirmeyenler ise artık daha kolay belirleniyor olacak. 

Randevu sistemi zorunlu hale getirildi

Araç sahiplerinin TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi üzerinden randevu almaları yeni düzenleme ile birlikte artık zorunlu hale geldi. Bu yeni uygulama ile birlikte muayene süreçlerinin daha planlı bir şekilde ilerlemesi ve sürücülerin uzun bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

tüvtürk araç muayene

Gezici istasyonlardan randevu alma imkanı sunulacak! 

Araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesinden gezici istasyonların bulunduğu illeri ve randevu alabilecekleri tarihleri kolayca kontrol edebilecekler. Bu sayede, kendilerine en uygun gün ve saatte araçlarını muayeneye sokabilecekler. Ayrıca hangi saatte hangi araç sahibinin muayene yaptırdığı gibi bilgiler de sisteme işlenmiş olacak. 

TÜVTÜRK istasyonları, randevusuz araçları muayeneden geçirmeyecek. Ayrıca, araç sahipleri TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan egzoz gazı emisyon ölçümü testini yaptıracaklar. Bu sayede de ek bir test yaptırmaktan muaf tutulacaklar. Bu yeni uygulam ise muayene hizmetlerinin daha hızlı ve düzenli bir şekilde sunulmasını sağlayacak. Söz konusu yeni düzenleme, araç sahiplerine daha verimli ve sistemli bir muayene süreci sunmayı hedefliyor. TÜVTÜRK'ün yeni randevu sistemi ile birlikte, araç muayeneleri artık daha planlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilecek.

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