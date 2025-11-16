Araklı'da Zincirleme Kaza: Eski Sürmene Köprüsü'nde 3 Yaralı

Araklı-Bayburt yolu Eski Sürmene Köprüsü mevkiinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 18:38
Kaza Detayları

Trabzon’un Araklı ilçesinde Araklı-Bayburt yolu üzerinde bulunan Eski Sürmene Köprüsü mevkiinde bugün akşam saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik ve İnceleme

Polis ekipleri bölgedeki trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

