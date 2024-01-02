Aralık ayının fiyat hızlı koşucusu belli oldu: Yüzde 100'e varan artışla zam şampiyonu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en çok yükselen ve düşen ürünleri belirledi. İTO'nun verilerine göre, Aralık ayında gıda harcamaları grubunda yer alan kabak yüzde 93,82 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Bu ürünü yüzde 39,84 ile şehir içi vapur ücreti, yüzde 39,37 ile taksi ücreti izledi. Aralık ayında fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 11,85 ile yakıt doğal gaz oldu.

Aralık ayının fiyat hızlı koşucusu belli oldu: Yüzde 100'e varan artışla zam şampiyonu!
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İstanbul'da Aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından duyuruldu. İTO, piyasaların şeffaf olmasını ve halkın bilinçli olmasını sağlamak için, 242 ürünün fiyatlarını ve değişim oranlarını paylaştı. Buna göre, Aralık ayında gıda harcamaları grubundan kabak yüzde 93,82 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatı en çok düşen ürün ise konut harcamaları grubundan yüzde 11,85 ile yakıt doğal gaz oldu.

FİYAT ARTIŞ REKORU KABAKTA 

Aralık ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün yüzde 93,82 ile kabak oldu.  Fiyatı artan diğer ürünler arasında gıda harcamaları grubundan yüzde 67,32 ile salatalık, yüzde 37,58 ile taze fasulye, yüzde 36,04 ile yaş üzüm, yüzde 34,85 ile sivri biber ve sağlık harcamaları grubundan yüzde 27,09 ile ilaçlar yer aldı. Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 11,85 ile yakıt doğal gaz oldu.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN PORTAKAL OLDU

2023 yılının Aralık ayında portakal fiyatları yüzde 12,59 oranında düşüş yaşadı. Gıda harcamaları grubunun alt kategorisi olan yaş kuru sebze ve meyveler arasında portakal fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Portakal fiyatlarının düşmesinin sebebi ise bol hasat ve talep azlığı olarak gösterildi.

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