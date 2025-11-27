Aras Elektrik Karayazı'nın Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Aras Elektrik, Erzurum Karayazı'da hat yenileme, trafo yatırımları ve aydınlatma çalışmalarıyla enerji kalitesini ve şebeke dayanıklılığını artırıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:56
Aras Elektrik Karayazı'nın Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Aras Elektrik Karayazı'nın Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Aras Elektrik tarafından yürütülen bakım, yatırım ve aydınlatma çalışmaları tüketicilerin enerji kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Erzurum’un Karayazı ilçesinde hem merkez hem de kırsal mahallelerde gerçekleştirilen müdahalelerle, elektrik dağıtım şebekesinin daha güçlü, güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Altyapı güçlendirme ve yeni yatırımlar

Aras Elektrik, Karayazı genelinde mevcut hatların yenilenmesi, direk ve iletkenlerin modernizasyonu, yeni trafo tesisleri ve enerji nakil hatlarının güçlendirilmesi kapsamında yoğun çalışma yürütüyor. Özellikle havai hatların yenilenmesi ve yeraltına alınması ile bölgede yaşanabilecek olası arızaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Şebekenin dayanıklılığını artırmak için Aras Elektrik, Karayazı’da düzenli bakım programları uyguluyor. Modernizasyon, bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sayesinde arıza riskleri minimize edilerek zorlu kış koşullarında kesintisiz ve güvenli elektrik hizmeti sunulması amaçlanıyor.

"Karayazı’nın enerji altyapısını geleceğe hazırlıyoruz"

Aras Elektrik Karayazı İşletme Şefi Mehmet Sait Barut, ilçede süren çalışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Karayazı’da hem mevcut şebekeyi güçlendiriyor hem de yeni yatırım alanları oluşturuyoruz. Özellikle aydınlatma ve bakım faaliyetleriyle tüketicilerimizin enerji hizmetini daha güvenli, daha kaliteli bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Her mahalleye eşit hizmet götürmek için sahadayız ve Karayazı’nın enerji altyapısını geleceğe hazırlıyoruz."

Barut, "İlçe merkezinde ve mahalle yollarında sürdürülen sokak aydınlatma çalışmalarıyla hem trafik güvenliği hem de gece yaşam standardını önemli ölçüde iyileştirdik. Yaptığımız yatırımlar yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamıyor, aynı zamanda ilçenin uzun vadeli büyüme ve yerleşim planlarına uygun şekilde tasarlıyoruz." dedi.

ARAS ELEKTRİK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BAKIM, YATIRIM VE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI TÜKETİCİLERİN ENERJİ...

ARAS ELEKTRİK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BAKIM, YATIRIM VE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI TÜKETİCİLERİN ENERJİ KALİTESİNİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYOR. ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE HEM MERKEZ HEM DE KIRSAL MAHALLELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARLA, ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN DAHA GÜÇLÜ, GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.

ARAS ELEKTRİK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BAKIM, YATIRIM VE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI TÜKETİCİLERİN ENERJİ...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Fotokapanlar: Vaşak, Karacalar ve Kurt Sürüsü
2
Sivas Ağırlama Halayı Meclis Gündeminde: Yanlış Figürler Eleştirildi
3
Şuhut'ta Din Görevlilerine Aylık Eğitim Toplantısı
4
Diyarbakır'da 'Yerinde Çözüm' Mahallelere Taşındı
5
Şanlıurfa'da Minik Yazarların '20 Düş Yolculuğu' Kitabı Okurla Buluştu
6
Mardin Kızıltepe'de Kuyumcular Arasında Sopalı Kavga: 3 Yaralı
7
İnegöl'de Devrilen Traktör: 2 Kişi Yaralandı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?