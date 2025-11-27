Aras Elektrik Karayazı'nın Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Aras Elektrik tarafından yürütülen bakım, yatırım ve aydınlatma çalışmaları tüketicilerin enerji kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Erzurum’un Karayazı ilçesinde hem merkez hem de kırsal mahallelerde gerçekleştirilen müdahalelerle, elektrik dağıtım şebekesinin daha güçlü, güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Altyapı güçlendirme ve yeni yatırımlar

Aras Elektrik, Karayazı genelinde mevcut hatların yenilenmesi, direk ve iletkenlerin modernizasyonu, yeni trafo tesisleri ve enerji nakil hatlarının güçlendirilmesi kapsamında yoğun çalışma yürütüyor. Özellikle havai hatların yenilenmesi ve yeraltına alınması ile bölgede yaşanabilecek olası arızaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Şebekenin dayanıklılığını artırmak için Aras Elektrik, Karayazı’da düzenli bakım programları uyguluyor. Modernizasyon, bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sayesinde arıza riskleri minimize edilerek zorlu kış koşullarında kesintisiz ve güvenli elektrik hizmeti sunulması amaçlanıyor.

"Karayazı’nın enerji altyapısını geleceğe hazırlıyoruz"

Aras Elektrik Karayazı İşletme Şefi Mehmet Sait Barut, ilçede süren çalışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Karayazı’da hem mevcut şebekeyi güçlendiriyor hem de yeni yatırım alanları oluşturuyoruz. Özellikle aydınlatma ve bakım faaliyetleriyle tüketicilerimizin enerji hizmetini daha güvenli, daha kaliteli bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Her mahalleye eşit hizmet götürmek için sahadayız ve Karayazı’nın enerji altyapısını geleceğe hazırlıyoruz."

Barut, "İlçe merkezinde ve mahalle yollarında sürdürülen sokak aydınlatma çalışmalarıyla hem trafik güvenliği hem de gece yaşam standardını önemli ölçüde iyileştirdik. Yaptığımız yatırımlar yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamıyor, aynı zamanda ilçenin uzun vadeli büyüme ve yerleşim planlarına uygun şekilde tasarlıyoruz." dedi.

