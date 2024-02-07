Ardahan da eğitime kar engeli! Okullar bir kez daha tatil edildi! Ne zaman açılacak?

Ardahan’da eğitime 8 Şubat Perşembe günü de ara verildi. Ardahan’da okullar bu yıl üçüncü kez kar tatili yaptı. Ardahan’da kış mevsimi tam gaz devam ediyor. Kentte 5 Şubat’tan itibaren aralıksız yağan kar nedeniyle hayat felç oldu. Kar kalınlığı 96 santimetreye ulaştığı için, Ardahan Valiliği, il merkezindeki okulları 8 Şubat Perşembe günü de tatil etti. Ardahan’da okullar bu yıl üçüncü kez kar tatili yapmış oldu.





Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 8 Şubat Perşembe günü ara verildi. Kentte 5 Şubat’tan beri süren kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ardahan’da okullar bu yıl üçüncü kez kar tatili yaptı. Kararın duyurusunu yapan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ilçelerdeki okullarda eğitimin devam edeceğini, ancak il merkezindeki kar birikintileri nedeniyle tatil kararı aldıklarını açıkladı.





Vali Çiçek’in paylaşımında “Saygıdeğer Ardahanlı vatandaşlarım, 5 ilçemizde belediye ekiplerimizin ilçe içi yolları temizlemesi sayesinde yarın (8 Şubat) eğitime engel bir durum bulunmamaktadır. İl merkezindeki yollarımızda kar sorunu devam ettiğinden öğrencilerimizin mağdur olmaması için tatil kararı alacağız.” dedi.