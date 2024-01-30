Ardahan'da termometreler sıfırın altında 25 dereceyi gördü

Ardahan'da yaşanan korkunç soğuklar, hayatı felç etti. Göle'de termometreler, eksi 32 dereceyi gösterdi. Ağaçlar soğuktan beyaza büründü, birçok araç ise dondu.

Ardahan'da termometreler sıfırın altında 25 dereceyi gördü
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Sibirya soğuklarının kar yağışıyla birleşmesi, Doğu Anadolu'yu dondurdu. Bölgede en soğuk yer, eksi 25 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Ardahan'da yağan karın ardından gelen buz gibi soğuk, hayatı felç etti. Ağaçlar soğuktan beyaza büründü, birçok araç ise dondu. Soğuk hava, eksi 25 dereceye kadar düşen sıcaklıkla birlikte çok sayıda aracın çalışmamasına neden oldu.

soğuk havalar

Bölgede kar durduktan sonra gece en düşük sıcaklık Göle ilçesinde eksi 25 derece ile kaydedildi. 

Bölge halkından Ufuk Işık, dondurucu soğukların birçok aracı durdurduğunu belirtti. “Dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Birçok araç dondurucu soğuklar nedeniyle çalışmadı.” diye konuştu.

soğuk havalar

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