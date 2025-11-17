Ardahan'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Kar yağışı yüksekleri beyaza kapladı

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

Ardahan kent merkezinde gece etkili olan sağanak, yükseklerde kar yağışına dönüştü.

Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağış nedeniyle Ardahan’ı Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara geçidinin etekleri beyaza büründü.

Ümit Sarıkaya durumu şöyle özetledi: ‘’’Kent merkezine yağmur yüksek kesimlere ise kar yağmaya başladı. Bugün itibariyle kışımız başladı. Artık doğal gazlar yanıyor’’ dedi.

