Ardahan'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara geçidi etekleri beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:58
Ardahan'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Ardahan'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Kar yağışı yüksekleri beyaza kapladı

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

Ardahan kent merkezinde gece etkili olan sağanak, yükseklerde kar yağışına dönüştü.

Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağış nedeniyle Ardahan’ı Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara geçidinin etekleri beyaza büründü.

Ümit Sarıkaya durumu şöyle özetledi: ‘’’Kent merkezine yağmur yüksek kesimlere ise kar yağmaya başladı. Bugün itibariyle kışımız başladı. Artık doğal gazlar yanıyor’’ dedi.

ARDAHAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.

ARDAHAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.

ARDAHAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.

İLGİLİ HABERLER

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
2
Sapanca'da Otomobille Çarpışan Motosiklet Alev Topuna Döndü: 1’i Ağır, 2 Yaralı
3
Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleriyle Eğitim Hamlesi — Ahmet Çolakbayrakdar
4
Bel Ağrısına Karşı Uzmandan 10 Tavsiye — Uzm. Dr. Göksel Çelebi
5
Başiskele'de 'Gönül Bağı' Hane Ziyaretleri Yeniden Başladı
6
Jawa Motosikletler Konya'da İsa Usta ile Yeniden Hayata Dönüyor
7
Menteşe'de Atık Geri Dönüşüm Tesisinde Çalışan Ömer Kaya Ölü Bulundu

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı