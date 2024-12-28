Ardahan-Şavşat Kara Yolunda Kar ve Buzlanma Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı

Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve buzlanma sebebiyle trafik felç oldu. Yolda kalan araçların sayısı dikkat çekti: 2'si tır, toplamda 4 araç yolda mahsur kaldı.

Etkinin hissedildiği bu mevkide, özellikle Sahara bölgesinin Yaylalar rampası buzlanmadan nasibini aldı. Sürücüler, karayolları ekiplerinden acil yardım talep etti.

Bu olumsuz hava koşulları, Ardahan genelinde olduğu gibi özellikle karayolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşanmasına neden oldu. Sürücülerin dikkatli olmaları ve yetkililerin müdahalesini beklemeleri gerektiği vurgulanıyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve buzlanma nedeniyle 2'si tır, 4 araç yolda kaldı.

Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve buzlanma nedeniyle 2'si tır, 4 araç yolda kaldı.