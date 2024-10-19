Ardahan-Şavşat Kara Yolunda Ulaşım Normale Döndü

Ulaşım Normale Döndü

Yüsek kesimlerde etkili olan kar ve yoğun tipinin neden olduğu buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu, yapılan müdahalelerle tekrar trafiğe açıldı.

Sahara Mevkiindeki Çalışmalar

Ardahan'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Sahara mevkisinde, olumsuz hava koşulları sonucunda 18 tır yolda mahsur kalmıştı. Kar, tipi ve düşük sıcaklıklar, yolları kaygan hale getirmişti.

Çalışmalar ve Ekipler

Karayolları ekipleri, Değirmenli köyü çevresinde buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişini engelledi. Küçük araçlarda ise yalnızca kış lastiği bulunanlara geçiş izni verildi. Ekipler, durumu düzeltmek için tuzlama ve kar küreme işlemlerine hızlı bir şekilde başladı.

Yolun Yeniden Açılması

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Ardahan-Şavşat kara yolu tüm araç geçişlerine açıldı. Sahara mevkisinde mahsur kalan 18 tır da başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ulaşımın yeniden normale dönmesi, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.