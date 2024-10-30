Arjantin'de 10 Katlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 7 Kayıp

Arjantin'de Bina Çöktü

Arjantin'in Villa Gesell bölgesinde 10 katlı bir bina çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından yapılan ilk belirlemelere göre, en az 7 kişinin daha enkaz altında kaldığı bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Villa Gesell Belediye yetkilileri, çökme olayının izinsiz tadilat yapılan otelde gerçekleştiğini açıkladı. Olay sonrası, arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçerek, enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü.

Açıklamada, 1 kişinin kurtarıldığı ancak 7 kişinin hala kayıp olduğu bilgisi verildi. Yetkililer, en kısa zamanda bu kişilere ulaşmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Bu trajik olay, inşaat güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi ve ilgili makamlar tarafından soruşturma başlatıldı.