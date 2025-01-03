Arjantin, Venezuela'yı Uluslararası Ceza Mahkemesine Şikayet Etti

Arjantin, Venezuela'yı UCM'ye Şikayet Etti

Arjantin, bir vatandaşının yasa dışı gözaltına alınması nedeniyle Venezuela'yı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayet etti. Arjantin hükümeti, Nahuel Gallo'nun 8 Aralık'ta Venezuela tarafından hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmasının "ciddi ve açık bir insan hakları ihlali" olduğunu vurguladı.

Arjantin Hükümetinin Açıklamaları

Yapılan açıklamada, "Arjantin hükümeti, Nahuel Gallo'nun haklarını garanti altına almak, insan haklarını korumak ve uluslararası adalet talep etmek için tüm yasal ve diplomatik kaynakları kullanıyor," ifadesine yer verildi.

Venezuela'nın Tepkisi

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Arjantin'in suçlamalarını güçlü bir dille reddetti. Gil, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin hükümetini, Venezuela'daki aşırı sağcı ve darbe yanlısı grupları desteklemekle suçladı. Gil, ülkesinde kamu düzenini bozmaya yönelik girişimlere izin vermeyeceklerini belirtti.

Gallo'nun Gözaltına Alınma Nedeni

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Arjantinli jandarma Nahuel Gallo'nun casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Arjantinli yetkililere göre, Gallo, eşi ve çocuğunu görmek için Kolombiya'dan Venezuela'ya kara sınırından giriş yapmış ve kısa bir süre sonra Venezuelalı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Arjantin'in Durumu Dikkate Alması

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, Gallo'nun Venezuela'ya yasal yollarla giriş yaptığını belirterek, "Vatandaşımız yasa dışı bir durumla suçlanmakta ve bu kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'da gözaltına alınan vatandaşı nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "sert" tepki gösterdi ve Gallo'nun "derhal serbest bırakılması" talebinde bulundu.