Arnavutköy Belediyesi'ne Yerel Yönetimler Ödülü: Yeni Medya Akademi Öne Çıktı

Arnavutköy Belediyesi, Yeni Medya Akademi Projesi ile 11. Geleneksel Alanında İz Bırakanlar Ödülleri kapsamında Yerel Yönetimler Ödülü'ne layık görüldü. İstanbul Takipte Haber Sitesi tarafından düzenlenen gecede, bu yıl Terörsüz Türkiye teması işlendi ve belediyenin gençlik ile iletişim odaklı projeleri ön plana çıktı.

Törende temsil ve mesaj

Tören, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Arnavutköy Belediyesi adına ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli teslim aldı.

Bugün gerçekleşen ödül töreni gerçekten çok anlamlıydı. Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu bu ödülü fazlasıyla hak etti. Gençlerin önünü açan, topluma değer katan çok önemli çalışmalara imza attı. Bu ödül de o çalışmaların güzel bir göstergesi oldu. Başkanımıza ve Arnavutköy’e hayırlı olsun

Yeni Medya Akademi: Gençlere dijital eğitim

Yeni Medya Akademi ile sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, kurgu-montaj ve medya okuryazarlığı gibi alanlarda gençlere kapsamlı eğitimler sunularak dijital çağın yetkin iletişimcileri yetiştirilmeye devam ediliyor. Ödül, belediyenin yerel yönetimler alanındaki vizyoner çalışmalarının kent genelinde takdir edildiğinin göstergesi oldu.

TÖRENDE ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ADINA ÖDÜLÜ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KEMAL AYGENLİ TESLİM ALDI.