Arnavutköy'de 4 Katlı Fabrikada Yangın — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Olayın Detayları

Arnavutköy'de, Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Sarıgazi Sokak adresinde bulunan 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Fabrikada ofset, matbaa, kağıtçılık, ambalaj kutu ve geri dönüşüm tesisi faaliyet gösteriyor.

Yangın bodrum katında başladı ve kısa sürede üst katlara sıçrayarak fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı.

Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına dört farklı noktadan müdahale eden itfaiyeye, çevre ilçelerden takviye ekipler de gönderildi.

Geniş güvenlik önlemleri kapsamında fabrika çevresindeki ara sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.