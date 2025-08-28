DOLAR
41,05 -0,02%
EURO
47,91 -0,29%
ALTIN
4.474,31 0,15%
BITCOIN
4.607.310,23 0,04%

Arnavutköy'de 4 Katlı Fabrikada Yangın — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Arnavutköy Yassıören'de 4 katlı fabrikada çıkan yangına itfaiye dört noktadan müdahale ediyor; çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi, yollar kapatıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 07:10
Arnavutköy'de 4 Katlı Fabrikada Yangın — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Arnavutköy'de 4 Katlı Fabrikada Yangın — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Olayın Detayları

Arnavutköy'de, Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Sarıgazi Sokak adresinde bulunan 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Fabrikada ofset, matbaa, kağıtçılık, ambalaj kutu ve geri dönüşüm tesisi faaliyet gösteriyor.

Yangın bodrum katında başladı ve kısa sürede üst katlara sıçrayarak fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı.

Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına dört farklı noktadan müdahale eden itfaiyeye, çevre ilçelerden takviye ekipler de gönderildi.

Geniş güvenlik önlemleri kapsamında fabrika çevresindeki ara sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 kilo 525 gram Esrar ve 555 Kök Kenevir Ele Geçirildi
2
Sakarya Akyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Antalya'da Öğrenciler, 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi
4
Arnavutköy'de 4 Katlı Fabrikada Yangın — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
5
İstanbul Boğazı'nda 4. Gün: Kayıp Rus Yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov İçin YTS ile Arama
6
Aydın'da ölümlü kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı
7
Air Canada–CUPE Anlaşması: 10 Bin Uçuş Görevlisi Göreve Dönüyor

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?