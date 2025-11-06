Arnavutköy'de İstinat Duvarı Gece Yarısı Çöktü — İki Binada Hasar

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde saat 05.30'te iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü; iki binada hasar oluştu, polis ve belediye ekipleri inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:02
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, gece yarısı iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu bitişikteki iki binada yapısal hasar oluştu.

Olayın Detayları

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın bir kısmının bina boşluğunda balkon olarak kullanıldığı öğrenildi.

Çökme sonucunda duvar parçaları çevreye saçıldı ve bitişikteki iki binada çatlaklar ile yapısal hasar tespit edildi.

Ekiplerin Müdahalesi ve Değerlendirme

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede binalarda çatlaklar oluştuğu belirlendi. Belediye ekipleri, binanın genel durumuna ilişkin detaylı incelemelerin ardından tahliye işlemlerine başlanabileceğini değerlendirdi.

Çökmenin yaşandığı alan ve hasar gören binalar dron kamerasıyla görüntülendi.

