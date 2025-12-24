DOLAR
Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı başlıyor — 26-27 Aralık 2025, 80'den fazla firma

Arnavutköy Belediyesi, 26-27 Aralık 2025'te Arnavutköy Şehir Parkı'nda düzenleyeceği fuarda 40 sektör ve 80'den fazla firmayla iş ve kariyer fırsatları sunuyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:27
Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı başlıyor

Arnavutköy Belediyesi, iş arayanlar ve gençlerin kariyer yolculuklarını desteklemek için kapsamlı bir istihdam etkinliği düzenliyor. 26-27 Aralık 2025 tarihlerinde, Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleştirilecek olan Kariyer ve İstihdam Fuarı, Cuma ve Cumartesi günleri sürecek.

Etkinlik detayları

Fuar, 40 farklı sektörü temsilen 80'den fazla firma'yı bir araya getirerek iş dünyası ile bireyler arasında doğrudan iletişim imkânı sağlayacak. Katılımcılar, firmalarla birebir görüşmeler yapma imkanının yanı sıra atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle kariyer planlamalarına katkı sunacak bilgiler edinecek.

Cuma ve Cumartesi düzenlenecek program, başvurular ve görüşmeler için geniş bir zemin oluştururken; aynı zamanda profesyonel gelişimi destekleyen oturumlar ve uygulamalı atölyelerle katılımcıların deneyim kazanmasını hedefliyor.

Bölgesel istihdam dinamikleri

İlçede özellikle Hadımköy bölgesinde artan sanayi yatırımları nitelikli personel ihtiyacını yükseltirken, Karaburun'un turizm potansiyeli hizmet ve turizm sektörlerinde yeni istihdam alanları oluşturuyor. Ayrıca, İstanbul Havalimanı'na ev sahipliği yapan Arnavutköy, havacılık, lojistik ve hizmet sektörlerinde yoğun personel talebiyle öne çıkıyor.

Arnavutköy Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen fuar, bu sektörlerde oluşan iş gücü ihtiyacı ile iş arayanları aynı zeminde buluşturarak doğru istihdam fırsatlarına erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Katılımcılar, fuarda hem iş imkanlarını değerlendirecek hem de kariyerlerini şekillendirecek rehberlik ve eğitim fırsatlarından faydalanabilecekler.

