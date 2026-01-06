Arnavutköy'de SEKAP Tanıtıldı: Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı

Arnavutköy Belediyesi tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEKAP), Nuri Pakdil Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

Etkinlikte sergi ve bilgilendirme

SEKAP lansmanı öncesinde katılımcılar, geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanmış ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Program boyunca öğrenciler ve katılımcılar, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir şehircilik ve çevre dostu uygulamalar hakkında bilgilendirildi.

Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt'un mesajı

Tanıtım toplantısında konuşan Gökhan Kurt, iklim değişikliğinin artık uzak bir tehdit olmadığını, günlük hayatı doğrudan etkileyen küresel bir gerçek olduğunu vurguladı. Kurt, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Bu planı sadece hazırlamak için değil, geleceğimize, çocuklarımıza ve yaşanabilir bir Arnavutköy’e dair güçlü bir iradeyi ortaya koymak için toplandık. İklim değişikliği artık sağlığımızı, ekonomimizi ve kentlerimizi doğrudan etkiliyor. Bu anlayışla hazırladığımız Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, Arnavutköy’ün çevresel sorumluluk bilinciyle attığı stratejik ve kararlı bir adımdır. Ancak bu plan yalnızca teknik bir belge değildir; insanı merkeze alan, doğayla uyumlu kalkınma anlayışımızın da bir yansımasıdır. Enerji verimli belediye binaları, yenilenebilir enerji projeleri, sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamaları, iklim dostu ulaşım çözümleri ve yeşil alanların artırılması gibi pek çok başlığı bu plan kapsamında ele aldık. İklimle mücadele tek bir kurumun başarabileceği bir süreç değildir. Bu nedenle SEKAP, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlarımızın ortak sorumluluğuyla hayata geçirilecektir."

Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu'nun vurguları

Programda söz alan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, çevresel sorumluluğun insanlığa emanet edilmiş bir görev olduğuna dikkat çekti. Hersanlıoğlu konuşmasında, dünyanın insanlığa emanet edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Dünya, Cenâb-ı Hakk’ın koymuş olduğu kurallar bütünüyle insanlığa emanet edilmiştir. Çünkü insana akıl verilmiştir. Aklını kullanarak dünyanın sürekliliğini sağlamak zorunda olan varlık insandır. Biz dünyayı tüketmekle değil, dünyanın devamını sağlamakla yükümlüyüz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, imzaladığı uluslararası antlaşmalarla önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Bu sorumlulukların en temel başlıklarından biri enerjidir. Yenilenebilir enerjiye yönelmek artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. 2002 yılında Türkiye’nin kurulu gücü yaklaşık 32 bin megawatt idi. Bugün ise bu rakam 121 bin megawatt seviyelerine ulaşmıştır. O yıllarda güneş ve rüzgâr enerjisi neredeyse yoktu. Bugün ise Türkiye bu alanlarda çok daha güçlü bir noktadadır. Bu dönüşüm sadece bir enerji politikası değil, geleceğe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir."

Gelecek için adımlar

Tanıtımın ardından, Arnavutköy’de hayata geçirilmesi planlanan çevreci projeler ve enerji verimliliğine yönelik çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı. SEKAP, yenilenebilir enerji projeleri, sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamaları, iklim dostu ulaşım çözümleri ve yeşil alanların artırılması gibi başlıklarla kentte sürdürülebilir bir dönüşüm hedefliyor.

Arnavutköy’de sürdürülebilir gelecek için büyük adım