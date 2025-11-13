Arnavutköy'de Trafik Kavgası: Kamyonet Şoförü Motosikletliye Yumruk ve Tekme Attı

Boğazköy-Bolluca yolu'nda kavgaya dönüşen tartışma

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikte çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Boğazköy-Bolluca yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü ile bir kamyonet şoförü arasında yol meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kamyonet şoförü aracını durdurarak motosikletliye "Canım sıkkın, gider misin?" dedi.

Ardından kamyonet şoförü aracının kabininden dışarı eğilerek motosikletliye yumruk ve tekme attı. Saldırı anı, motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kamyonet şoförünün hakaret ettiği, saldırdığı ve çevredeki vatandaşların araya girerek müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti ve kamyonet şoförünün Y.D. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ARNAVUTKÖY’DE TRAFİKTE YAŞANAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. KAMYONET ŞOFÖRÜ, "CANIM SIKKIN, GİDER MİSİN?" DEDİKTEN SONRA TARTIŞTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE YUMRUK VE TEKMELERLE SALDIRDI. O ANLAR KASK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.