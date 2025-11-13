Arnavutköy'de Trafik Kavgası: Kamyonet Şoförü Motosikletliye Yumruk ve Tekme Attı

Arnavutköy Boğazköy-Bolluca yolu'nda kamyonet şoförü, "Canım sıkkın, gider misin?" diyerek motosiklet sürücüsüne yumruk ve tekme attı; olay kask kamerasına yansıdı. Şüpheli Y.D. olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:28
Boğazköy-Bolluca yolu'nda kavgaya dönüşen tartışma

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikte çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Boğazköy-Bolluca yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü ile bir kamyonet şoförü arasında yol meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kamyonet şoförü aracını durdurarak motosikletliye "Canım sıkkın, gider misin?" dedi.

Ardından kamyonet şoförü aracının kabininden dışarı eğilerek motosikletliye yumruk ve tekme attı. Saldırı anı, motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kamyonet şoförünün hakaret ettiği, saldırdığı ve çevredeki vatandaşların araya girerek müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti ve kamyonet şoförünün Y.D. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

