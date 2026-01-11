TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Kayseri'de toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezinde Kayseri'de gerçekleştirildi. Toplantıda saha tespitleri, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve engellilere dönük standartların artırılmasına yönelik yol haritası tartışıldı.

Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun değerlendirmesi

Mehmet Muharrem Kasapoğlu toplantıda yaptığı konuşmada engellilik konusunun tek bir kurumun meselesi olmadığını vurgulayarak saha çalışmalarının önemine dikkat çekti. Kasapoğlu, komisyonun amaç ve yöntemini şu ifadelerle aktardı:

"Engellilik konusu sadece tek bir kurumun konusu değil. Bu konuyu konuşmak ortak aklı gerektiriyor. İstişare isteyen bir konu. Sadece engelli bireylerimizi ve onların özverili ailelerini ilgilendiren bir konu değil, 86 milyonun konusu. Sahadaki gerçekliği bizzat muhataplarından dinlemek için bu toplantıları yapıyoruz. 81 il valiliği, 208 üniversite, spor federasyonları, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile yazışmalar gerçekleştirdik ve amacımız bütün fotoğrafı ortaya koymak. Sorun varsa sorunları tespit etmek, sorunların nerede tıkandığını görmek ve iyi örnekleri de tespit edip onların yaygınlaşması için gereken çalışmaları ortaya koymak. Bu çalışma masa başında gerçekleşecek bir çalışma değil. Bu çalışma, şehirlerin gerçek ritmini anlamadan gerçekleşecek bir çalışma değil. Bu amaçla komisyon üyelerimle bu yola devam ediyoruz. Karadeniz Bölgesi’nde 11 ili bir araya getirdik. Deprem bölgesinde, depremden etkilenen tüm illeri bir araya getirdik. Derdimiz burada toplantı yapmak değil, buradaki süreci ortaya koymak. Bugün konumuz olan 12 ildeki engelli bireylerimizin hayatını doğrudan etkileyen her başlığı bizzat sahadan dinlemek. Engellilik, hayatın tüm alanında, tüm noktalara temas eden ve bütünleşik bir bakış açısıyla ele alınmasını zorunlu hale getiren bir alan. Eğitim, istihdam, sağlık, ulaşım, erişilebilirlik, sosyal hayat, sanat, spor; tüm bu alanlar bizim odağımızda. Bir engelli evinden çıktığında, kaldırıma indiğinde, toplu taşımayı kullandığında, kamu binasında katlara çıkmaya çalıştığında ne hissediyor, zorlanıyor mu, ne talep ediyor? Bunların hepsi çok önemli konular. 81 ildeki tüm fotoğrafı görene kadar, çözümleri ve standartları artırmak noktasında net bir yol haritası belirlenene kadar hep birlikte çalışmaya ve gayret göstermeye devam edeceğiz"

Vali Gökmen Çiçek'in mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehrin gelişmişlik algısının dezavantajlı grupların yaşam kalitesiyle doğru orantılı olduğunu belirterek komisyonun çalışmalarının kentte motivasyon ve eksik tespitleri artırdığını söyledi. Çiçek, Kayseri'nin engellilere dönük örnek projelerine vurgu yaparak şunları ifade etti:

"Biz, bir şehrin ülkeye değer katmasının yalnızca ekonomik katkılarla olacağını bilmiyoruz. Yaşam standartlarının ve dezavantajlı grupların orada ne kadar mutlu olursa, o kadar şehrin gelişmişlik algısının yüksek olacağını gayet iyi biliyoruz. Komisyon kurulduğu andan itibaren bize sorulan sorular, yapılan durum tespitleri, bizim verdiğimiz cevapların doğru olup olmadığının tek tek teyit edilmesi, mevzuat eksiklerinin tespiti, illerdeki durumun nasıl olduğu ve engellilerimizin hayatını düzeltmekle ilgili oluşan algı ve motivasyon çok kıymetli. Engelliler Komisyonunun Kayseri’ye gelmesi, hem çok büyük bir heyecan, hem de eksiklerimizi gidermek adına arkadaşlarımda bir çalışma azmi oluşturdu. Ben de Engelliler Komisyonumuzun bize yol göstericiliğine ve tavsiyelerine harfiyen uyacağayız. Engelliler Komisyonumuzun gerekli görmesi hâlinde bir pilot şehir varsa bunun Kayseri olması yönünde talepte bulunacağımı özellikle arz ediyorum. Türkiye’nin ilk ve tek engelliler kooperatifi Kayseri’de oluşturuldu. Görme engelliler futbol takımımız bu yıl Türkiye şampiyonu oldu. Erciyes Üniversitemiz, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için Prof. Dr. Fatih Altun hocamızın önderliğinde çok güzel işler yapıyor. Büyükşehir belediyemiz bizim için bir avantaj. Memduh Başkan’ım, bu şehri engelli dostu bir şehir yapmak için var gücüyle mücadele ediyor. Eksiklerimizi de sizinle beraber burada göreceğiz"

Başkan Memduh Büyükkılıç’ın çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte engelli bireylere sunulan hizmetleri ve farkındalık projelerini anlattı. Büyükkılıç, belediyenin uygulamalarını şu sözlerle aktardı:

"Ecdadımızın ayağı kırık leylekler için vakıflar kurduğu bir anlayışın ve bilincin içerisinden geliyoruz. Bir nörolog olarak, inandığımız değerleri ve bu alanla ilgili yatırımlar konusundaki özel gayretlerimizi paylaşıyoruz. Kayseri’yi; büyükşehirler içerisinde imkânları geniş olan ama yaşamı kolay bir şehir olarak tanıtıyoruz. Kayseri, hayırseverler şehri. Yine bir hayırseverimizin ismini taşıyan, 4 bin 200 metrekare büyüklüğündeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde böyle anlamlı bir toplantının yapılıyor olması bizim için onur verici. Türkiye’de örnek projelere imza atan belediyemiz, özel ihtiyaçlı bireyler için hizmet üretmenin yanı sıra toplumda empati ve farkındalık bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik de gayretler gösteriyor. Empati ve farkındalık etkinlikleriyle, özel ihtiyaçlı bireylerin yaşamda karşılaştıkları zorlukların bire bir deneyimlenmesi sağlanıyor ve toplumda bu bilinç oluşturulmaya çalışılıyor. Yaklaşık 10 bin vatandaşımız bu etkinlikler sayesinde özel ihtiyaçlı yavrularımızın yaşadıklarını deneyimledi. Özel çocuklarımız için gündüz bakım merkezimizi, ulaşımı kolay olan Cumhuriyet Meydanı’mızda hayata geçirdik. Otizmli, Down sendromlu ve serebral palsili yavrularımıza sosyal etkinliklerle zengin bir ortam sunuyoruz. Terapisinden berberine kadar birçok hizmetle destek olmaya ve yüreklendirmeye devam ediyoruz. Tramvay duraklarımıza 2 adet, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemize 2 adet, KAYMEK Merkezimize 1 adet ve Büyükşehir Belediyemizin önüne 1 adet olmak üzere toplam 6 adet şarj ünitesiyle engelli araçlarımızın akülerini ücretsiz şarj ederek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kavşaklarda erişilebilir butonlarla hizmet verirken, çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde dijitalleşme uygulamalarıyla dijital erişilebilirlik mobil uygulamamızı da sisteme dâhil ettik"

Toplantı gündemi ve katılımcılar

Toplantıda engelli bireylerin yaşadığı sorunlar ele alındı, engelli bireyler tarafından sorulan sorular cevaplandırıldı. Toplantıya; TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ile Şaban Çopuroğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kırşehir Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen ve davetliler katıldı.

Komisyon, saha çalışmaları tamamlanana ve 81 ilin tüm fotoğrafı çıkarılana kadar iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve çözümlerin standartlaştırılması yönünde çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

ÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISI KAYSERİ’DE TOPLANDI.