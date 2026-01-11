Bozüyük'te Satranç Turnuvası Düzenlendi

Bozüyük Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün satranç turnuvasına Kaymakam Adem Öztürk katıldı; öğrenciler derece için kıyasıya yarıştı ve ödüllerini aldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:27
Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda öğrenciler kıyasıya yarıştı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvası gerçekleştirildi. Etkinliğe Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk katıldı.

Turnuvada öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti; her hamlede konsantrasyon ve strateji ön plandaydı.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Kaymakam Adem Öztürk, öğrencileri ve emeği geçenleri tebrik etti.

Kaymakam Adem Öztürk şöyle konuştu: "Satranç, çocuklarımızın ve gençlerimizin analitik düşünme becerilerini geliştiren önemli bir spor dalı. Bu tür organizasyonlarla öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Program, ödül töreninin ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

