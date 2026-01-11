Bozüyük'te Satranç Turnuvası Düzenlendi

Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda öğrenciler kıyasıya yarıştı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvası gerçekleştirildi. Etkinliğe Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk katıldı.

Turnuvada öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti; her hamlede konsantrasyon ve strateji ön plandaydı.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Kaymakam Adem Öztürk, öğrencileri ve emeği geçenleri tebrik etti.

Kaymakam Adem Öztürk şöyle konuştu: "Satranç, çocuklarımızın ve gençlerimizin analitik düşünme becerilerini geliştiren önemli bir spor dalı. Bu tür organizasyonlarla öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Program, ödül töreninin ardından sona erdi.

