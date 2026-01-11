Bilecik'te Küçük Kızlar Voleybol Müsabakaları Tamamlandı

Bilecik'te Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen küçük kızlar voleybol müsabakaları sona erdi; dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:27
Okul spor faaliyetleri çerçevesinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi

Bilecik’te düzenlenen okul spor faaliyetleri kapsamında küçük kızlar voleybol müsabakaları başarıyla tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyalar, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi.

Ramazan Demir etkinlikle ilgili olarak, şu ifadeleri kullandı: "Okul spor faaliyetleriyle çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını, takım ruhunu ve fair-play anlayışını kazanmasını amaçlıyoruz. Bu müsabakalarda gösterilen mücadele bizleri son derece mutlu etti"

