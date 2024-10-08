Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protesto Gerçekleşti

Arnavutluk’ta Hükümet Karşıtı Protestsolar

Başkent Tiran'da, ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) tarafından düzenlenen büyük bir protesto gerçekleşti. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen göstericiler, Başbakanlık binası önünde toplandı.

Göstericilerin Eylemleri

Başbakanlık önünden yürüyüşe geçen protestocular, Meclis, İçişleri Bakanlığı, Tiran Belediyesi ve iktidardaki Sosyalist Parti binasının önünden geçerek seslerini duyurdular. Bu süreçte, protestocular bazı hükümet binalarına molotofkokteyli ve sis bombası atarak güvenlik güçleriyle arbede yaşadı.

Polis ve Göstericiler Arasındaki Çatışma

Gösteriler sırasında polis, kargaşayı kontrol altına almak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu olaylar esnasında, protestocular çeşitli kamu alanlarına zarar verdi ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Yaralanmalar ve Güvenlik Önlemleri

Başbakanlık çevresinde yaşanan olaylarda, atılan molotofkokteyli ve diğer saldırı maddeleri sonucunda 10 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, göstericilerin güvenlik güçlerine yönelik saldırılarının artış gösterdiğini duyurdu.

Muhalefetin Talepleri

Bu protesto, PD Milletvekili Ervin Salianji'ye bir yıl hapis cezası verilmesine yanıt olarak düzenlendi. PD, gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimleri denetleyecek bir geçici hükümet kurulmasını talep ediyor. Ülkedeki gerginlik, Salianji'nin mahkumiyetinin ardından ortaya çıktı.”

Ervin Salianji'nin Hapis Cezası

Salianji, birkaç yıl önce dönemin İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj'ın ailesinin uyuşturucu işine karıştığını öne süren sahte ses kayıtları yayımlamakla suçlanmıştı. Temyiz Mahkemesi, 26 Eylül 2024 tarihinde Salianji’nin "sahte ihbar" suçundan aldığı bir yıl hapis cezasını onadı. PD, bu kararı adaletsiz ve siyasi bulduklarını ifade etti ve protestoları sürdürme kararı aldıklarını açıkladı.