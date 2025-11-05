Arpaçay'da Koç Katım Geleneği Koç Köyü'nde Renkli Tören

Arpaçay'da Koç Katım Geleneği Sürüyor

Koç Köyü'nde Bereket ve Dayanışma Mesajı

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Koç köyünde yetiştiriciler tarafından düzenlenen Koç Katım Töreni, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bereketin simgesi elmalarla süslenip rengarenk boyanan koçların sürülere katılmasıyla, bölgenin kadim geleneği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Törene katılan üreticiler, dayanışma ruhu ve bereket dilekleriyle geleneği yaşatmanın mutluluğunu paylaştı. Katılımcılar, Koç Katım sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Etkinliğin ardından süslenen koçlar koyun sürelerine katıldı ve tören, yöre halkının birlik mesajıyla sona erdi.

ARPAÇAY’DA KOÇ KATIMI(KARS-İHA)