Arpaçay'da Koç Katım Geleneği Koç Köyü'nde Renkli Tören

Kars'ın Arpaçay ilçesi Koç köyünde düzenlenen Koç Katım Töreni, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:08
Arpaçay'da Koç Katım Geleneği Koç Köyü'nde Renkli Tören

Arpaçay'da Koç Katım Geleneği Sürüyor

Koç Köyü'nde Bereket ve Dayanışma Mesajı

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Koç köyünde yetiştiriciler tarafından düzenlenen Koç Katım Töreni, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bereketin simgesi elmalarla süslenip rengarenk boyanan koçların sürülere katılmasıyla, bölgenin kadim geleneği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Törene katılan üreticiler, dayanışma ruhu ve bereket dilekleriyle geleneği yaşatmanın mutluluğunu paylaştı. Katılımcılar, Koç Katım sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Etkinliğin ardından süslenen koçlar koyun sürelerine katıldı ve tören, yöre halkının birlik mesajıyla sona erdi.

ARPAÇAY’DA KOÇ KATIMI(KARS-İHA)

ARPAÇAY’DA KOÇ KATIMI(KARS-İHA)

ARPAÇAY’DA KOÇ KATIMI(KARS-İHA)

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi