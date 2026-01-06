Arsin Sahil Parkı'na 62 Milyon TL'lik Modern Dokunuş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin ilçesinin en önemli sosyal alanlarından biri olan sahil parkı için harekete geçti. 62 milyon TL bedelle ihalesi yapılan ve sözleşme süreci tamamlanan Arsin Sahil Parkı Onarım Projesi ile sahil bandı modern, estetik ve işlevsel bir görünüme kavuşturulacak.

Projenin kapsamı ve ana müdahaleler

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek projede park genelinde kapsamlı yenileme çalışmaları yapılacak. Parkın doğu bölümünde yer alan meydana salıncaklı pergola inşa edilecek. Mevcut etkinlik köprüsü tamamen yenilenecek, üzeri kapatılacak ve köprünün orta bölümüne 8 adet piknik masası yerleştirilecek.

Plak taş döşemeler kaldırılarak park genelinde baskı asfalt uygulaması yapılacak. Toplam 5 bin 807 metrekarelik meydan alanının 1 bin 212 metrekaresi ise 41 araçlık otopark olarak düzenlenecek.

Sosyal alanlar, oyun ve yeşil düzenlemeler

Parkta yeni bir sanat sokağı oluşturulacak; zemini traverten taşlarla kaplanacak. Mevcut oturma bankları yenilenecek, kırık ve çatlak bölümler onarılarak yeniden boyanacak. Çakıl kaplı alanlar kaldırılarak yeşil alanlara dönüştürülecek.

Yürüyüş ve bisiklet yolları baştan sona yenilenecek; 1.707 metre uzunluğundaki bisiklet yolu ile 1.438 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu baskı asfaltla kaplanacak. Parka ayrıca 11'li bisiklet park alanı, fotoğraf çekim noktaları, akrilik zeminli sokak oyun alanları ve 2 adet çeşme yapılacak. Restoran önündeki taş döşemeli otopark alanı da baskı asfaltla kaplanarak modernize edilecek.

Anıt, etkinlik ve erişilebilirlik düzenlemeleri

Park içinde özel bir alana, Trabzonspor'un efsane isimlerinden Arsinli futbolcu Hami Mandıralı'nın heykeli dikilecek. Anıt çevresi, ziyaretçilerin rahatça gezip fotoğraf çekebileceği şekilde düzenlenecek.

Parkta 24 adet çatılı piknik masası ve barbekü alanı yer alacak. Dere kenarındaki korkuluklar yenilenecek, mevcut 3 çocuk oyun alanı baştan sona elden geçirilecek ve ayrıca engelsiz çocuk oyun alanı inşa edilecek. Amfi alanındaki ahşap döşemeler değiştirilecek ve üzerine güneş ile yağmurdan koruyucu üst örtü yapılacak; amfinin arkasındaki daha önce tırmanma alanı olarak kullanılan bölüm yeşil alana dönüştürülecek.

Köprü, güvenlik ve tamamlanma takvimi

Parkın simgelerinden olan çelik köprü tamamen yenilenecek; çelik aksamlar zımparalanıp boyanacak, ahşap döşemeler değiştirilecek ve köprü üzeri kapatılacak. Parktaki güvenlik amirliği ve tuvalet binası da yenilenecek.

Çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtilirken, projenin 2026 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

