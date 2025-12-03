Arsuz'da Araç Anlaşmazlığı: Sahibini Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde araç alım anlaşmazlığı sırasında aracın sahibi A.K.'yı hayati önem arz edecek şekilde yaralayan Y.E.T. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:58
Arsuz'da Araç Anlaşmazlığı: Sahibini Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Arsuz'ta araç anlaşmazlığı sonrası şüpheli tutuklandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 1 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda, satın almak istediği araçta anlaşma sağlayamayan kişi ile araç sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu Y.E.T., araç sahibi A.K.'yı hayati önem arz edecek şekilde yaraladı ve aracı alarak olay yerinden ayrıldı.

Gözaltı ve yasal süreç

Şikayet üzerine yürütülen çalışmada, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.E.T.'yi araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

