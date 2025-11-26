Artvin Borçka'da İş Makinesi Alev Aldı

Demirciler köyünde korkutan yangın

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyünde bir iş makinesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek iş makinesini sardı.

Olay yerine sevk edilen Borçka İtfaiye ekipleri yoğun müdahale yaparak alevleri kontrol altına aldı ve yangının çevreye sıçramasını önledi. Ancak tüm çabalara rağmen iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntüler olay anını kayda geçirdi. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

