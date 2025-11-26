Artvin Borçka'da İş Makinesi Alev Aldı

Artvin'in Borçka ilçesi Demirciler köyünde çıkan iş makinesi yangını sonucu makine kullanılamaz hale geldi, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 19:05
Demirciler köyünde korkutan yangın

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyünde bir iş makinesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek iş makinesini sardı.

Olay yerine sevk edilen Borçka İtfaiye ekipleri yoğun müdahale yaparak alevleri kontrol altına aldı ve yangının çevreye sıçramasını önledi. Ancak tüm çabalara rağmen iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntüler olay anını kayda geçirdi. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

