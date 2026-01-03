Artvin'de Çığ Felaketi: Kurtulan Çoban İrfan Yazıcı O Anları Anlattı

Artvin'de Çığ Felaketi: Kurtulan Çoban İrfan Yazıcı Anlattı

Olayın ayrıntıları

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde 31 Aralık Çarşamba günü meydana gelen çığ felaketinde, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kaldı. Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan 3 çoban için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Sabah saatlerinde bölgede meydana gelen yeni çığ riski nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildi.

İrfan Yazıcı'nın ifadeleri

Çığdan kurtulan çobanlardan biri olan İrfan Yazıcı, arkadaşlarına yardım için sürüye eşlik ettiğini belirterek o anları şöyle anlattı:

"Köpekler havladı. Murat ağabeyin çığlığını duydum. Az aşağıya indiğimde Murat ağabeyim ağlıyordu. İrfan gittiler dedi. O anda telefona sarıldım. 112 Acil servisi ve arkadaşlarımı aradım. Kendi imkanlarımla köye geldim."

Yazıcı, ayrıca "Aşırı derecede soğuk olduğu için donma riskimiz vardı. Normalde de o yolu kullanıyorduk. Hava şartlarının hesabını yapmamız gerekirdi" ifadelerini kullandı.

ARTVİN’İN ARDANUÇ İLÇESİNE BAĞLI ZEKERİYA KÖYÜ AKSU DAĞI BÖLGESİNDE 31 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANAN ÇIĞ FELAKETİNDEN KENDİ İMKANLARIYLA KURTULAN 3 ÇOBANDAN BİRİ OLAN İRFAN YAZICI, ARKADAŞLARINA YARDIM İÇİN SÜRÜYE EŞLİK ETTİĞİNİ BELİRTEREK, "KÖPEKLER HAVLADI. MURAT AĞABEYİN ÇIĞLIĞINI DUYDUM. AZ AŞAĞIYA İNDİĞİMDE MURAT AĞABEYİM AĞLIYORDU. İRFAN GİTTİLER DEDİ. O ANDA TELEFONA SARILDIM" DEDİ.