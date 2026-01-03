DOLAR
Artvin'de Çığ Felaketi: Kurtulan Çoban İrfan Yazıcı O Anları Anlattı

Artvin'de 31 Aralık'ta Aksu Dağı'nda yaşanan çığda kurtulan çoban İrfan Yazıcı, yaşadıklarını ve yardım çağrılarını anlattı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:41
Artvin'de Çığ Felaketi: Kurtulan Çoban İrfan Yazıcı O Anları Anlattı

Artvin'de Çığ Felaketi: Kurtulan Çoban İrfan Yazıcı Anlattı

Olayın ayrıntıları

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde 31 Aralık Çarşamba günü meydana gelen çığ felaketinde, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kaldı. Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan 3 çoban için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Sabah saatlerinde bölgede meydana gelen yeni çığ riski nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildi.

İrfan Yazıcı'nın ifadeleri

Çığdan kurtulan çobanlardan biri olan İrfan Yazıcı, arkadaşlarına yardım için sürüye eşlik ettiğini belirterek o anları şöyle anlattı:

"Köpekler havladı. Murat ağabeyin çığlığını duydum. Az aşağıya indiğimde Murat ağabeyim ağlıyordu. İrfan gittiler dedi. O anda telefona sarıldım. 112 Acil servisi ve arkadaşlarımı aradım. Kendi imkanlarımla köye geldim."

Yazıcı, ayrıca "Aşırı derecede soğuk olduğu için donma riskimiz vardı. Normalde de o yolu kullanıyorduk. Hava şartlarının hesabını yapmamız gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

