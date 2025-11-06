Artvin’de Ekim 2025’te 22 bin 211 Araç Denetlendi, 1.135 Sürücüye İşlem

Artvin İl Jandarma, Ekim 2025’te 40 özel denetimde 22 bin 211 aracı kontrol etti; eksiklikleri tespit edilen 1.135 sürücüye yasal işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:31
Artvin’de Ekim 2025’te 22 bin 211 Araç Denetlendi, 1.135 Sürücüye İşlem

Artvin’de Ekim 2025’te geniş çaplı trafik denetimi: 22 bin 211 araç kontrol edildi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Ekim 2025 döneminde kent genelinde trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı ve uygulamalar

Birimler, ay boyunca toplam 40 özel trafik denetimi düzenledi. Denetimler kapsamında alkol, emniyet kemeri, motosiklet, hız, okul servisi, traktör, yolcu taşımacılığı, trafik işaret ihlali, yük taşıyan araç, cep telefonu kullanımı ve ışıklı-sesli uyarı işareti (çakar) kontrolleri yapıldı.

Denetim sonuçları

Yapılan kontrollerde toplam 22 bin 211 araç ve sürücü sorgulandı. Çeşitli eksiklik ve ihlaller tespit edilen 1.135 araç ve sürücü hakkında yasal işlem uygulandı.

ARTVİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK TİMLERİ, EKİM AYI BOYUNCA KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

ARTVİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK TİMLERİ, EKİM AYI BOYUNCA KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 22 BİN 211 ARAÇ VE SÜRÜCÜYÜ KONTROL ETTİ.

ARTVİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK TİMLERİ, EKİM AYI BOYUNCA KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
4
Salihli'de Huzur Toplantısı: Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu
5
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
6
Yeşilay Kars 'Köyümüzde El Ele' ile Köy Okullarında Farkındalık
7
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek