Artvin’de Ekim 2025’te 22 bin 211 Araç Denetlendi, 1.135 Sürücüye İşlem

Artvin’de Ekim 2025’te geniş çaplı trafik denetimi: 22 bin 211 araç kontrol edildi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Ekim 2025 döneminde kent genelinde trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı ve uygulamalar

Birimler, ay boyunca toplam 40 özel trafik denetimi düzenledi. Denetimler kapsamında alkol, emniyet kemeri, motosiklet, hız, okul servisi, traktör, yolcu taşımacılığı, trafik işaret ihlali, yük taşıyan araç, cep telefonu kullanımı ve ışıklı-sesli uyarı işareti (çakar) kontrolleri yapıldı.

Denetim sonuçları

Yapılan kontrollerde toplam 22 bin 211 araç ve sürücü sorgulandı. Çeşitli eksiklik ve ihlaller tespit edilen 1.135 araç ve sürücü hakkında yasal işlem uygulandı.

