Artvin'de Hatalı Sollama Yapan Tır Sürücüsüne Trafik Cezası

Artvin'de tır sürücüsüne trafik cezası

Artvin’de, Artvin-Borçka istikametinde hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye düşüren tır sürücüsüne ceza uygulandı.

Valilik açıklaması

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ihlalin görüntülerle tespit edildiği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda işlem yapıldığı belirtildi.

Uygulanan cezaya ilişkin olarak, tır sürücüsüne 2918 sayılı KTK’nın 46/2-C, 54/1-B ve 67/1-C maddeleri gereğince işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallere müsamaha gösterilmeyeceği ve denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız süreceği vurgulandı.

