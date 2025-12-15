DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,18 -0,05%
ALTIN
5.904,65 -0,12%
BITCOIN
3.664.771,44 3,18%

Artvin'de Hatalı Sollama Yapan Tır Sürücüsüne Trafik Cezası

Artvin-Borçka yolu üzerinde hatalı sollama yapan tır sürücüsüne 2918 sayılı KTK maddeleri uyarınca ceza uygulandı; denetimler sürdürülecek.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 19:46
Artvin'de Hatalı Sollama Yapan Tır Sürücüsüne Trafik Cezası

Artvin'de tır sürücüsüne trafik cezası

Artvin’de, Artvin-Borçka istikametinde hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye düşüren tır sürücüsüne ceza uygulandı.

Valilik açıklaması

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ihlalin görüntülerle tespit edildiği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda işlem yapıldığı belirtildi.

Uygulanan cezaya ilişkin olarak, tır sürücüsüne 2918 sayılı KTK’nın 46/2-C, 54/1-B ve 67/1-C maddeleri gereğince işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallere müsamaha gösterilmeyeceği ve denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız süreceği vurgulandı.

ARTVİN VALİLİĞİ, BORÇKA-ARTVİN İSTİKAMETİNDE TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE HATALI SOLLAMA...

ARTVİN VALİLİĞİ, BORÇKA-ARTVİN İSTİKAMETİNDE TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE HATALI SOLLAMA YAPTIĞI GÖRÜNTÜLERLE TESPİT EDİLEN TIR SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILDIĞINI AÇIKLADI.

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Kırmızı Işık İhlali Kamerada: 1'i Ağır 3 Yaralı
2
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
3
Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda
4
Eskişehir'de 12 Yaşındaki Çocuğu Bıçaklayan 4 Çocuk Yakalandı
5
Avcılar'da İSKİ Çalışmasında Göçük: 1 İşçi Yaralandı
6
Pınarhisar'da Dehşet: Ozan Çetin'e Saldırı — Kalbi İki Kez Durdu, Beyin Kanaması
7
Kayseri'de Uyuşturucu Davasında 2 Sanık Tahliye Edildi, Duruşma Ertelendi

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi