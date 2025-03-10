Artvin'de Heyelan: İki Katlı Ev 50 Metre Sürüklendi

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelan, bölgedeki yaşamı alt üst etti. Orta Hopa Mahallesi'nde yer alan eski Hopa-Kemalpaşa yolu üzerindeki Kanlı Dere mevkisinde oluşan heyelan sonucu, yapısal bütünlüğünü koruyan bir iki katlı ev yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Heyelan, Hikmet Kapucu'ya ait evi temeliyle birlikte bulunduğu yerden kaydırdı. Olayın görgü tanıkları, evin sürüklendiğini ve çevresinde derin çatlaklar oluştuğunu bildirdi. Durumun ciddiyetinin fark edilmesiyle, ihbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgedeki AFAD ekiplerinin risk analiz çalışmaları devam etmekte olup, sürüklenen evin yapısal bütünlüğünün korunmuş olması, uzmanları da sevindirdi.

Olay, Hopa'nın doğal afetlere karşı ne denli hassas bir bölgede yer aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelandan etkilenmesine rağmen yapı bütünlüğü bozulmayan 2 katlı ev yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelandan etkilenmesine rağmen yapı bütünlüğü bozulmayan 2 katlı ev yaklaşık 50 metre sürüklendi.