Artvin Hopa Başoba'da Ziraat Yangını Ormana Sıçradı

Ekipler koordineli şekilde müdahale ediyor

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Başoba köyünde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar çevre halkında paniğe neden oldu.

Yangına ilk andan itibaren müdahale eden ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Olay yerinde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiyesi, AFAD ve bölgedeki destek ekipleriyle koordineli söndürme çalışmaları yürütülüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE ZİRAAT ALANINDA BAŞLAYAN YANGIN RÜZGÂRIN ETKİSİYLE ORMANA SIÇRAYARAK BÜYÜDÜ; EKİPLERİN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.