Artvin Hopa Başoba'da Ziraat Yangını Ormana Sıçradı

Artvin Hopa Başoba'da ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı; Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:30
Artvin Hopa Başoba'da Ziraat Yangını Ormana Sıçradı

Artvin Hopa Başoba'da Ziraat Yangını Ormana Sıçradı

Ekipler koordineli şekilde müdahale ediyor

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Başoba köyünde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar çevre halkında paniğe neden oldu.

Yangına ilk andan itibaren müdahale eden ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Olay yerinde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiyesi, AFAD ve bölgedeki destek ekipleriyle koordineli söndürme çalışmaları yürütülüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE ZİRAAT ALANINDA BAŞLAYAN YANGIN RÜZGÂRIN ETKİSİYLE ORMANA SIÇRAYARAK...

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE ZİRAAT ALANINDA BAŞLAYAN YANGIN RÜZGÂRIN ETKİSİYLE ORMANA SIÇRAYARAK BÜYÜDÜ; EKİPLERİN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE ZİRAAT ALANINDA BAŞLAYAN YANGIN RÜZGÂRIN ETKİSİYLE ORMANA SIÇRAYARAK...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı — Kimlik Tespiti Sürüyor
2
Lüleburgazlı Muhtarlar Vali Uğur Turan'a Sıkıntılarını Aktardı
3
Zernek Barajı'na araç düştü: Van Gürpınar'da 3 kişi için arama-kurtarma
4
Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları: 70 ekip, 205 personel
5
Batman İtfaiyesi 20 Metrelik Kuyuda Mahsur Kalan Horozu Kurtardı
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Bilecik'te Kontrollü Yakma Yangını: Alevler Kontrolden Çıktı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı