Artvin Hopa’da Fırtınanın Etkisi: Kuru Yük Gemi Karaya Oturdu

Artvin'de şiddetli fırtına sonucu yük gemisi karaya oturdu. Dalgaların şiddetine dayanamayan kuru yük gemisi kıyıya sürüklenmesinin ardından karaya oturdu.

Artvin Hopa’da Fırtınanın Etkisi: Kuru Yük Gemi Karaya Oturdu
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Artvin’in Hopa ilçesinde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Esenyalı Gemi İşletmeciliği’ne ait “FR Pearl” isimli kuru yük gemisi, fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kontrolünü kaybederek kıyıya sürüklendi. Gemi, daha sonra ise karaya oturdu.

Gemi Kurtarma Çalışmaları Başladı

Karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı. Gemi mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fırtınanın bölgede etkili olması çalışmaları güçleştirdiği belirtildi. Gemi, kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede bulunuyor.

Fırtına Uyarısı Devam Ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin ve çevresinde fırtına uyarısında bulundu. Bölgede rüzgarın saatte 70-90 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle denizde yüksek dalga oluşabileceği, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

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