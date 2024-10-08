DOLAR
34,26 -0,04%
EURO
37,62 0,03%
ALTIN
2.880,42 1,03%
BITCOIN
2.132.784,42 1,23%

Artvin Hopa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, taşkın ve heyelanları beraberinde getirdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:46
Artvin Hopa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hopa'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, bazı iş yerlerinde su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu. İlçenin çeşitli noktalarında yaşanan olaylar sonucu caddelerde su birikintileri oluştu.

Vatanımızda Altyapı Sorunları

Hopa’da, yamaçlardan kopan kaya ve toprak parçaları, orta Hopa Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkındaki otomobil ve motosikletlere zarar verdi. Ayrıca, Hopa-Artvin kara yolu Sugören kavşağında da toprak kaymaları yolu kapattı, ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.

Vali'den Açıklamalar

Vali Turan Ergün, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sağanağın hayatı olumsuz etkileyecek bir durumun olmadığını belirtti. Ergün, "Bazı rögarların tıkanmasıyla cadde ve sokaklarda su yükselmesi oldu ama trafikte bir aksama yok," dedi.

Afet Yönetimi ile İlgili Bilgiler

Ergün, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde belirlenen 108 eylem planından 11'ine kırmızı eylem kodu verildiğini açıkladı. "Bunlar daha acil olanlar. Gerçekleşme oranı kırmızı eylemlerde yüzde 23, genelinde ise yüzde 28,” şeklinde konuştu.

AFAD’ın Gönüllü Sistemi

Afetlere hazırlık ve müdahale etmek için AFAD gönüllüsü sisteminin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Ergün, şu an Artvin'de kaydedilen 2,714 gönüllü olduğunu vurguladı. “Bu önemli bir sayı ama hedeflerimizi geçmekle yetinmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Hopa'da sağanak yağışların getirdiği zararların hızlı bir şekilde üstesinden gelinmesi ve bu tür olaylara karşı alınacak tedbirlerin artırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Artvin Valisi Turan Ergün, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2024 Yılı İzleme ve Değerlendirme...

Artvin Valisi Turan Ergün, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2024 Yılı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ergün, Valilik Salonu'ndaki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Artvin Valisi Turan Ergün, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2024 Yılı İzleme ve Değerlendirme...

Artvin Valisi Turan Ergün, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2024 Yılı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ergün, Valilik Salonu'ndaki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Artvin Valisi Turan Ergün, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2024 Yılı İzleme ve Değerlendirme...

Artvin Valisi Turan Ergün, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2024 Yılı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ergün, Valilik Salonu'ndaki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
2
Antalya'da Çifte Cinayet Davası: Zanlı Hakim Karşısında
3
Rusya, Discord Uygulamasını Yasakladı
4
DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'ten İsrail Tehditleri Açıklaması
5
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev BDT Zirvesinde Konuştu
6
Netanyahu Güvenlik İstişaresi Yapacak
7
Doğu Kudüs'teki Şiddet: 78 Filistinli Hayatını Kaybetti

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek