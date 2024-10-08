Artvin Hopa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hopa'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, bazı iş yerlerinde su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu. İlçenin çeşitli noktalarında yaşanan olaylar sonucu caddelerde su birikintileri oluştu.

Vatanımızda Altyapı Sorunları

Hopa’da, yamaçlardan kopan kaya ve toprak parçaları, orta Hopa Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkındaki otomobil ve motosikletlere zarar verdi. Ayrıca, Hopa-Artvin kara yolu Sugören kavşağında da toprak kaymaları yolu kapattı, ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.

Vali'den Açıklamalar

Vali Turan Ergün, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sağanağın hayatı olumsuz etkileyecek bir durumun olmadığını belirtti. Ergün, "Bazı rögarların tıkanmasıyla cadde ve sokaklarda su yükselmesi oldu ama trafikte bir aksama yok," dedi.

Afet Yönetimi ile İlgili Bilgiler

Ergün, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde belirlenen 108 eylem planından 11'ine kırmızı eylem kodu verildiğini açıkladı. "Bunlar daha acil olanlar. Gerçekleşme oranı kırmızı eylemlerde yüzde 23, genelinde ise yüzde 28,” şeklinde konuştu.

AFAD’ın Gönüllü Sistemi

Afetlere hazırlık ve müdahale etmek için AFAD gönüllüsü sisteminin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Ergün, şu an Artvin'de kaydedilen 2,714 gönüllü olduğunu vurguladı. “Bu önemli bir sayı ama hedeflerimizi geçmekle yetinmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Hopa'da sağanak yağışların getirdiği zararların hızlı bir şekilde üstesinden gelinmesi ve bu tür olaylara karşı alınacak tedbirlerin artırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Artvin Valisi Turan Ergün, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2024 Yılı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ergün, Valilik Salonu'ndaki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Artvin Valisi Turan Ergün, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2024 Yılı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ergün, Valilik Salonu'ndaki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Artvin Valisi Turan Ergün, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2024 Yılı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ergün, Valilik Salonu'ndaki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.