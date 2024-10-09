ASEAN Zirvesi'nde Myanmar ve Güney Çin Denizi Gerilimi Ele Alındı

ASEAN Zirvesi'nde Önemli Gündem Maddeleri

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), 9-11 Ekim tarihleri arasında Laos'un başkenti Viyentiyan'da 44. ve 45. Zirvesini gerçekleştiriyor. Zirveye 11 ülkenin liderleri katılıyor.

Myanmar'daki Cunta Yönetiminin Katılımı

Myanmar, 2021'deki askeri darbeden sonra bir ilk olarak ASEAN Zirvesi'nde temsil ediliyor. Cunta yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Aung Kyaw Moe ile temsil edildiği zirve, Myanmar'daki siyasi krizin çözümüne yönelik diplomatik çabaları harekete geçirmeyi umuyor. ASEAN Üyeleriyle Alınan Kararlar:

ASEAN, Myanmar'daki şiddeti sona erdirmek ve insani yardıma olanak sağlamak için birkaç anahtar öneride bulundu. Bu plan, taraflar arasında diyalog başlatmayı ve ASEAN özel temsilcisinin arabuluculuk rolü üstlenmesini içeriyor.

Güney Çin Denizi'ndeki Gerilim

Zirvede Çin ile Filipinler arasındaki tartışmalı bölgelere dair gelişmeler de ele alınacak. Son aylarda bu bölgelerde meydana gelen çarpışmalar, siyasi gerilimleri artırdı. Uluslararası Tepkiler:

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarına yönelik uluslararası tepkiler, bölgedeki askeri faaliyetleri ve diplomatik ilişkiler üzerindeki etkisini sürdürüyor. 2016'da Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, bu taleplerin yasal olmadığını belirlemişti.

ASEAN'ın Rolü

ASEAN, bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve siyasi istikrar için merkezi bir aktör olarak kendini konumlandırmıştır. Büyüyen güç mücadelesi içinde bu merkeziliğin tüm taraflarca desteklenmesi önem taşıyor.