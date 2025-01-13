ASFAT, 7. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAT, 7. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen etkinlikle kutladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:28
ASFAT, 7. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

ASFAT'ın 7. Yıl Dönümü Etkinliği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan ASFAT'ın 7. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, TOBB Konferans Salonu'nda unutulmaz bir program düzenlendi. Etkinliğe; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet gibi önemli isimler katıldı.

Görgün'den Önemli Açıklamalar

Konuşmasına başlayan Haluk Görgün, ASFAT'ın savunma sanayisindeki kritik rolüne dikkat çekerek, “ASFAT, savunma sanayisinde önemli bir çözüm ortağıdır ve yürüttüğü çalışmalarla TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir.” dedi. Türkiye'nin savunma sanayi alanında kaydettiği gelişmelere vurgu yapan Görgün, “Artık ülkemiz savunma sanayi alanında bir pazar değil, yerli teknolojilerimiz oyun değiştirici nitelikteki silah ve sistemler olarak anılmaktadır.” şeklinde konuştu.

İhracat Başarıları ve Ekonomik Etkileri

Görgün, savunma sanayisinin, son iki yılda imzalanan sözleşme miktarının 20 milyar dolar olduğunu belirterek, sektördeki büyük büyümenin altını çizdi. “Üretilen her bir platformun birim maliyeti 1'e 5'tir. Eğer yurt dışından bu sistemleri alıyor olsaydık, maliyetimiz 70 milyar dolar olacaktı.” dedi.

Musa Heybet’in Vurgu Yılı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ise ASFAT'ın Türkiye'nin savunma alanındaki ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, uluslararası alanda Türk savunma sanayisinin itibarını artıran bir yapı olduğunu belirtti. Heybet, “Bugün gururla bahsettiğimiz projeler, gelecekteki büyük hedeflerimizi simgeliyor.” ifadelerini kullandı.

Karataş’tan Etkileyici Veriler

ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, kuruluşun 2018 yılından bu yana yürüttüğü projelerle gücünü artırdığını belirtti. Karataş, “Şirketimizin 2024 yılında yıllık cirosunun 1,1 milyar dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyoruz.” diyerek, savunma sanayi projelerinin gelecekteki önemine değindi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ASFAT'ın 7'nci yıl dönümü için gönderdiği mesaj da etkinlikte okundu.

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