Asgari ücret zam toplantısının 2. randevusu tamamlandı

Yeni asgari ücreti belirlemek için yapılan çalışmalar sürüyor. 7 milyon çalışanı ve iş verenlerin yakından ilgilendiren bu çalışmalardan gelecek yanıt merakla bekleniyor. İlk toplantısını 11 Aralık tarihinde gerçekleştiren ancak net bir karara bağlanamayan asgari ücret zammına yönelik ikinci komisyon toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar şöyle konuştu:



"Henüz bir sonuç çıkmadı, görüşmeler devam ediyor. En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Rakam konusunda bir şey diyemiyoruz. Ama asgari ücretle geçinen insanların zor durumda olduğunu biliyoruz. Ev kiraları çok yüksek. Büyükşehirlerde 10 bin TL'nin altında ev bulmak mümkün değil. Bu gerçekleri göz önünde bulundurmalıyız."

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yapılan çalışmalarda tarafların beklentileri arasında büyük farklar var. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi, yeni yılda ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Asgari ücretin yüzde 35 ile yüzde 55 arasında artırılması durumunda net ve brüt rakamlar şöyle olacak:

%35 zam oranı verilirse net asgari ücret 15.392 TL, brüt asgari ücret 18.109 TL

%40 zam oranı verilirse net asgari ücret 15.962 TL, brüt asgari ücret 18.779 TL

%45 zam oranı verilirse net asgari ücret 16.532 TL, brüt asgari ücret 19.450 TL



%50 zam oranı verilirse net asgari ücret 17.103 TL, brüt asgari ücret 20.121 TL



%55 zam oranı verilirse net asgari ücret 17.673 TL, brüt asgari ücret 20.791 TL

Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon, yaşam maliyeti, geçinme endeksi gibi faktörler dikkate alınıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün yapıldı. Komisyonun toplantıda net bir rakamda anlaşamadığı ve son kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.