Aşkale'de 24 Kasım: Başkan Şenol Polat'tan Emekli Öğretmenlere Vefa Ziyareti

Aşkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Emekli Öğretmenlere Vefa Ziyareti

Başkan Şenol Polat ev ziyaretlerinde öğretmenlerle buluştu

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan ve Aşkale'de ikamet eden öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

Polat, ziyaretlerde öğretmenlerin eğitim camiasına sunduğu katkılara dikkat çekerek, her birinin Aşkale'nin geleceğine ışık tutan nesiller yetiştirdiğini vurguladı.

Ziyaretlerde öğretmenlere çiçek takdim eden Polat, şu ifadeleri kullandı: "Bugün bulunduğumuz noktada onların emeği, sabrı ve fedakârlığı var. Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Onlara minnettarız."

Evlerinde ağırlanmaktan memnuniyet duyduklarını belirten emekli öğretmenler ise bu anlamlı günde anılmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Aşkale Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bu ziyaretler, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekmek ve emek veren eğitim neferlerine vefa göstermek amacıyla sürdürülüyor.

