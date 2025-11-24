Aşkale'de 24 Kasım: Başkan Şenol Polat'tan Emekli Öğretmenlere Vefa Ziyareti

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek çiçek takdim etti ve minnettarlığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:09
Başkan Şenol Polat ev ziyaretlerinde öğretmenlerle buluştu

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan ve Aşkale'de ikamet eden öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

Polat, ziyaretlerde öğretmenlerin eğitim camiasına sunduğu katkılara dikkat çekerek, her birinin Aşkale'nin geleceğine ışık tutan nesiller yetiştirdiğini vurguladı.

Ziyaretlerde öğretmenlere çiçek takdim eden Polat, şu ifadeleri kullandı: "Bugün bulunduğumuz noktada onların emeği, sabrı ve fedakârlığı var. Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Onlara minnettarız."

Evlerinde ağırlanmaktan memnuniyet duyduklarını belirten emekli öğretmenler ise bu anlamlı günde anılmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Aşkale Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bu ziyaretler, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekmek ve emek veren eğitim neferlerine vefa göstermek amacıyla sürdürülüyor.

