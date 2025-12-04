Aşkale’de Kadın İstihdamı İçin 3 Yeni Atölye Açıldı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli olarak hayata geçirilen Aşkale’de kadın istihdamı gelişim projesi kapsamında ilçede üç yeni atölye açıldı. Proje, eğitim ortamlarının güçlendirilmesi ve kadınların istihdamının artırılması amacıyla tamamlandı.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılış, Aşkale Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Törene İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayıp günün önemine ilişkin konuşmalar ve halk oyunları sunumu ile devam etti.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri

Proje, İlçe Millî Eğitim Müdürü Kahraman Karalı başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje ekibi tarafından koordine edilerek titizlikle yürütüldü. Çalışma kapsamında ilçeye bir Bilişim Atölyesi ile iki Dikiş-Nakış Atölyesi kazandırıldı.

Ayrıca sınıfların tüm donatım ve sarf malzemeleri, depolama alanları ve fiziksel imkânları baştan aşağı yenilenerek eğitim kurumları modern ve üretime yönelik standartlarda yeniden yapılandırıldı.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü proje ekibinin hazırlık, uygulama ve denetim aşamalarında aktif rol aldığı çalışmanın; kadınların mesleki becerilerini geliştirmesine, üretim kapasitesinin artmasına ve ilçede istihdama katkı sağlamasına yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Beklenen Etki ve Kullanım

Yeni kurulan atölyeler hem öğrencilerin hem de Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin kullanımına sunulacak. Proje ile özellikle kadınların ekonomik yaşama katılımının desteklenmesi hedefleniyor. Aşkale’de eğitim ve istihdam alanında yapılan yatırımların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.

