Aşkale’de Kadın İstihdamı İçin 3 Yeni Atölye Açıldı

DAP desteğiyle Aşkale’de kadın istihdamı projesi kapsamında üç yeni atölye kuruldu; eğitim altyapısı yenilendi, kadınların istihdama katılımı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:22
Aşkale’de Kadın İstihdamı İçin 3 Yeni Atölye Açıldı

Aşkale’de Kadın İstihdamı İçin 3 Yeni Atölye Açıldı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli olarak hayata geçirilen Aşkale’de kadın istihdamı gelişim projesi kapsamında ilçede üç yeni atölye açıldı. Proje, eğitim ortamlarının güçlendirilmesi ve kadınların istihdamının artırılması amacıyla tamamlandı.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılış, Aşkale Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Törene İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayıp günün önemine ilişkin konuşmalar ve halk oyunları sunumu ile devam etti.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri

Proje, İlçe Millî Eğitim Müdürü Kahraman Karalı başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje ekibi tarafından koordine edilerek titizlikle yürütüldü. Çalışma kapsamında ilçeye bir Bilişim Atölyesi ile iki Dikiş-Nakış Atölyesi kazandırıldı.

Ayrıca sınıfların tüm donatım ve sarf malzemeleri, depolama alanları ve fiziksel imkânları baştan aşağı yenilenerek eğitim kurumları modern ve üretime yönelik standartlarda yeniden yapılandırıldı.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü proje ekibinin hazırlık, uygulama ve denetim aşamalarında aktif rol aldığı çalışmanın; kadınların mesleki becerilerini geliştirmesine, üretim kapasitesinin artmasına ve ilçede istihdama katkı sağlamasına yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Beklenen Etki ve Kullanım

Yeni kurulan atölyeler hem öğrencilerin hem de Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin kullanımına sunulacak. Proje ile özellikle kadınların ekonomik yaşama katılımının desteklenmesi hedefleniyor. Aşkale’de eğitim ve istihdam alanında yapılan yatırımların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.

DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞINCA AŞKALE’DE KADIN İSTİHDAMI GELİŞİM PROJESİ KAPSAMINDA ÜÇ...

DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞINCA AŞKALE’DE KADIN İSTİHDAMI GELİŞİM PROJESİ KAPSAMINDA ÜÇ YENİ ATÖLYE KURULDU.

DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞINCA AŞKALE’DE KADIN İSTİHDAMI GELİŞİM PROJESİ KAPSAMINDA ÜÇ...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu
2
Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası
3
Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri
4
Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
Viral Enfeksiyonlar Kapıda: Kışta Çocukları Koruma Yöntemleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün