ASKON Erzurum Başkanı Turan: Engelleri Birlikte Aşıyoruz

ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelliler için eşit haklar, fırsatlar ve toplumsal duyarlılık çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:23
3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında toplumun engelli bireylere karşı sorumluluğuna vurgu yaptı.

Başkan Turan mesajında Herkes için eşit haklar ve fırsatlar sunulan bir dünya, hepimizin sorumluluğudur. ifadesine yer vererek, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bu günün 1992 yılından bu yana engelli vatandaşların topluma kazandırılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve seslerinin duyurulması amacıyla etkinliklerle anıldığını hatırlattı.

Turan, engelliliğin sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil tüm toplumu ilgilendiren önemli bir konu olduğunu belirterek, engelli bireylerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi ve fırsat eşitliği sağlanmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Engelli olmanın sosyal hayatı engelleyen bir kusur olmadığını, toplumun desteğiyle olumsuz etkilerin en aza indirilebileceğini ifade etti.

Mesajında ayrıca bugünlerin sağlıklı bireylerin de yarın engelli olabileceğini hatırlatarak, engelli vatandaşların umutlarını yitirmeden topluma kazandırılmalarının önemine işaret etti ve bunun için gerekli imkanların sağlanması gerektiğini söyledi.

Engelleri birlikte aşıyoruz. Turan, Anadolu Aslanları İş Adamları Erzurum Şubesi olarak fiziki engelleri kaldıracak yatırım, hizmet ve yasal düzenlemelere destek verdiklerini; zihinlerdeki engellerin yıkılmasını amaçlayan toplumsal etkinliklere de önem verdiklerini belirtti.

Konuşmasını sonlandırırken Turan, tüm engelli kardeşlerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayıp, hiçbir engelin seçim olmadığını hatırlatarak tüm engelli vatandaşlara aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diledi ve herkesi engelsiz bir dünya için sorumluluk üstlenmeye davet etti.

