ASO-İLTEK: Türkiye'nin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi Tanıtıldı

ASO-İLTEK Tanıtıldı

Türkiye'de ilk kez Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından hazırlanan İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi (ASO-İLTEK), ülkedeki illerin teknoloji düzeyini belirlemek amacıyla tanıtıldı. Endeks sonuçlarına göre, Ankara birinci, İstanbul ikinci ve Eskişehir üçüncü sırada yer alıyor. Listede en düşük sıralarda ise Van, Gümüşhane, Bitlis, ve Hakkari gibi iller bulunuyor.

Bakanlık ve ASO'dan Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, ASO-İLTEK’in geçmiş çalışmaları değerlendirme ve geleceğe yönelik stratejik hedefler belirleme noktasında önemli bir kaynak olduğunu söyledi. Uzun, bunun yanı sıra, bölgesel eşitsizlikleri gidermeye yönelik teşviklerin de önemine vurgu yaptı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç ise endeksin, ülkedeki teknoloji altyapı ve yetkinlik düzeylerini detaylı bir şekilde ortaya koyarak güçlü bir stratejik yol haritası sunduğunu ifade etti. Endeksin dijital altyapı, araştırma ve yenilikçilik kapasitesi gibi kategorilerde illerin performansını ölçtüğünü vurguladı.

Teknolojik Gelişmişlik Sıralaması

ASO-İLTEK’e göre, Ankara, araştırma ve yenilikçilik kapasitesi ile yaşam kalitesi ve iş gücü çekiciliği alanlarında yüksek performans sergileyerek birinci sırada yer aldı. İzleyen iller arasında Kocaeli, İzmir, Bursa, Kayıcı, ve Sakarya da bulunmaktadır.

Buna karşılık, son sıralarda yer alan iller Van, Gümüşhane, Bitlis, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, Muş ve Şırnak gibi yerlerdir.

Gelecek Planları ve Hedefler

Ardıç, ASO-İLTEK ile birlikte Türkiye Teknoloji 100 Yarışması ve Ankara Teknoloji Üssü projelerinin önemine değinerek, bu projelerin teknoloji ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca bu projelerle, yaklaşık 20 bin yeni nitelikli istihdam ve yıllık 1,5 milyar dolar ilave ihracat artışı hedefleniyor.

Sonuç olarak, ASO-İLTEK, Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya koyarak, teknoloji tabanlı büyüme modeline geçiş sürecine ivme kazandırmayı hedeflemektedir.

Türkiye'de ilk kez Ankara Sanayi Odası(ASO) tarafından hazırlanan ASO-İLTEK'in tanıtımı ve kuruluşun 2024 yılı 2. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan ASO Başkanı Seyit Ardıç, konuşma yaptı.

Türkiye'de ilk kez Ankara Sanayi Odası(ASO) tarafından hazırlanan ASO-İLTEK'in tanıtımı ve kuruluşun 2024 yılı 2. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan ASO Başkanı Seyit Ardıç, konuşma yaptı.