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Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra'da 55. Seferini Gerçekleştirdi

Amasra, Astoria Grande kruvaziyerinin 55. seferinde 43 bin 130 Rus turisti ağırladı. Tarihi yerler ve doğal güzellikler ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:37
Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra'da 55. Seferini Gerçekleştirdi

Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra'da

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 2022 yılından bu yana Amasra'ya toplam 55 sefer düzenleyerek, ilçeye 43 bin 130 Rus turisti getirdi. Amasra'nın doğal güzellikleri, temiz plajları ve huzur veren denizi, geminin yolcuları için büyük bir çekim merkezi oluşturuyor.

İlk Sefer ve Projeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018'de başlatılan "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi tamamlanarak ilk sefer, 3 Ağustos 2022'de 327 yolcuyla gerçekleşti. O tarihten bu yana 2022'de 9 sefer yapılarak 5 bin 183 yolcu taşındı. 2023 yılında ise 24 sefer düzenlenip toplamda 16 bin 974 yolcu Amasra'da ağırlandı.

55. Seferin Detayları

Kruvaziyer, 55. seferinde 1113 yolcu ve 443 mürettebat ile İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na ulaştı. Bu sefer, şimdiye kadar gerçekleşen en yüksek yolcu sayısını aşarak kaydedildi.

Karşılama Töreni ve Turistik Geziler

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Recai Çakır, turistleri limanda karşılayarak onlara Rusça broşürler dağıttı. Ziyaretçiler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi yerleri gezmek üzere limandan ayrıldı. Ayrıca, bazı yolcular Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesine giderek tarihi konakları gördü.

Son Durak: Samsun

Gemi, Amasra'daki ziyaretlerin ardından akşam saatlerinde Samsun'a doğru yola çıkması planlanıyor.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 55'inci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda...

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 55'inci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda 43 bin 130 Rus turist getirdi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 55'inci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda...

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 55'inci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda 43 bin 130 Rus turist getirdi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 55'inci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda...

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 55'inci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda 43 bin 130 Rus turist getirdi.

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